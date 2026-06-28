Iannone attacca ma è d’argento: show Bagger ad Assen, com'è andata Gara 2

Andrea Iannone ci prova, ma alla fine chiude con un solido 2° posto la seconda gara Bagger ad Assen. Piccolo incidente nel giro d'onore per un altro pilota... Cronaca e classifiche.

Stesse persone sul podio, ma piazzamenti diversi. Oggi vince Oscar Gutierrez, che riesce da subito a prendere il comando, senza lasciarlo fino alla bandiera a scacchi. Andrea Iannone ci prova subito a insidiare la vetta, ma lo spagnolo ne ha di più e deve "accontentarsi" del 2° posto. Partenza di nuovo non perfetta per il poleman Eric Granado, che perde forse al via lo spunto giusto per impostare la sua gara... Ma grazie anche alla vittoria di ieri lascia il TT Circuit Assen da nuovo capoclassifica della generale, con Gutierrez però molto vicino e l'ex leader Archie McDonald ora 3°. A referto una caduta dopo la bandiera a scacchi: Jake Lewis è a terra nel giro d'onore, piccola caduta anche per uno dei commissari in suo soccorso, ma stanno tutti bene.

La seconda gara Bagger ad Assen

Dopo Gara 1 di ieri, ci sono vari piloti che sognano il massimo risultato, incluso Granado, che dopo aver rotto il ghiaccio col primo trionfo punta al bis. Si parte: Oscar Gutierrez passa subito al comando, Andrea Iannone è 2°, segue Jordi Torres, al debutto nel campionato da questo round, con il poleman Eric Granado 4°. Il leader della corsa però è tutt'altro che al sicuro, Iannone e poi Granado in rimonta cercano a lungo di insidiarlo, a caccia del trionfo in questa seconda ed ultima gara ad Assen. Al 4° di 9 giri però appare chiaro che Gutierrez ha qualcosina in più: Iannone cede terreno e Granado rimane con lui, per poi staccarsi.

Negli ultimi due giri le posizioni sono ormai congelate: Oscar Gutierrez vola sicuro verso il trionfo di Gara 2 ad Assen, Andrea Iannone taglia il traguardo in seconda posizione, Eric Granado chiude 3° e tiene il nuovo primato nella generale. "Se devo essere sincero ho fatto un po' fatica" ha ammesso Iannone al parco chiuso, riassumendo il suo weekend. "Ma siamo riusciti a conquistare due podi, non è male. Dobbiamo migliorare, ma ora conosciamo meglio la moto, soprattutto so come si comporta quando sono dietro ad altri piloti". Non mancano ringraziamenti a Harley Davidson e Niti Racing: "Hanno lavorato durante la notte per sistemarmi la moto".

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La classifica di Gara 2

Bagger World Cup, la classifica generale