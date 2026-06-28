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Pedro Acosta soffre da un anno, dovrà operarsi: le condizioni del futuro pilota Ducati

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 28 giugno 2026 alle 17:50
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP ad Assen
MotoGP, Pedro Acosta soffre da un anno: si dovrà operare
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Epilogo negativo per El Tiburon al TT Circuit, dove è rientrato anticipatamente al box per un nuovo guaio: stavolta c'entra il suo fisico.
Per Pedro Acosta un weekend da dimenticare quello ad Assen. Tra problemi tecnici alla sua KTM RC16 e problemi alla mano destra non ha potuto conquistare i risultati che sperava. Anche se non aveva un potenziale da podio, poteva comunque conquistare punti utili per la sua classifica mondiale, invece lascia i Paesi Bassi avendone conquistato solamente uno nella Sprint.

MotoGP Assen: cosa è successo ad Acosta

Pedro Acosta e Marc Marquez in battaglia nella gara MotoGP ad Assen
KTM: come sta Pedro Acosta
Dopo la lotta con Marc Marquez per la top 5, ha rallentato vistosamente e al giro 14 del GP Olanda è rientrato al box per ritirarsi. Acosta ha spiegato cosa è successo: "Da circa un anno ho tre dita che si addormentano - riporta Motosan - e in alcuni circuiti va meglio, in altri va peggio. Su alcuni perdo solo sensibilità, ma so quando premo la leva e so di averla in mano. Il problema è che oggi sono arrivato al punto in cui mi sembrava di non avere le tre dita. Quando stringevo il pugno, non le sentivo e non sapevo dove fosse la leva del freno. Quando ho avuto due bloccaggi nella curva veloce in cui è caduto Bezzecchi, mi sono detto che un sesto posto non avrebbe salvato l'anno, quindi ho deciso di ritirarmi".
Si tratta di sindrome del tunnel carpale, che gli provoca formicolii, intorpidimenti o persino addormentamenti delle tre dita della mani destra. Nella giornata di martedì è prevista un'operazione, che il pilota KTM aveva in programma di fare successivamente al Gran Premio di Germania : "L'idea era quella di operarmi dopo il Sachsenring, perché non immaginavo che sarebbe andata così male ad Assen. Molte volte è meglio fermarsi e poi ripartire".

Al Sachsenring sarà al 100%?

Considerando che è dall'anno scorso che Pedro sta facendo i conti con questo problema, sicuramente non sta guidando al meglio delle sue possibilità, al netto dei limiti della sua RC16: "In alcuni circuiti mi condiziona - spiega -, in altri meno e in altri per nulla. Ha iniziato a darmi più fastidio da quando abbiamo la nuova carena, che ci aiuta un po' a girare, ma la moto si muove di più in rettilineo. Il test a Brno con la 850 è andato bene e nelle prove non mi capitano problemi, mi è successo nella sprint e sono riuscito a finirla. Ma oggi quando ho visto che stavo per finire addosso a Marc e che ho bloccato due volte in curva 15...".
La situazione era davvero complicata nella gara MotoGP ad Assen, pertanto il due volte campione del mondo ha saggiamente deciso di ritirarsi. Per un combattente come lui non è stato facile scegliere di arrendersi, però ha capito di poter essere pericoloso per sé stesso e per gli altri, intelligentemente si è fatto da parte. Ora l'auspicio è che l'operazione gli consenta di risolvere il problema e di poter guidare quanto prima al 100%. Il GP al Sachsenring è in programma nel weekend 10-12 luglio.

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Pedro Acosta

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