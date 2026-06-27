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Alta tensione in KTM: Steiner duro con Vinales, Acosta al limite "Troppi problemi"

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 27 giugno 2026 alle 20:01
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Certo in KTM non si dormono sonni tranquilli attualmente, tra continui problemi tecnici e il nervosismo dei piloti.
Cominciamo dalle parole di Vinales, che ritiene KTM unica responsabile per il suo eventuale addio alla MotoGP (qui tutte le sue dichiarazioni): commenti che non sono piaciuti. Evidente la frustrazione del pilota spagnolo, che teme ora di restare senza sella, assieme ad una condizione fisica ancora tutt'altro che perfetta. Nella giornata di oggi è arrivata una dura risposta da parte di Gunther Steiner, da quest'anno proprietario di Tech3 Racing, che ricorda la situazione ancora tutta da definire, parlando di "molta emozione" per parole che potrebbero non aiutare nelle scelte per la prossima stagione. E ci sono poi gli ormai troppo ricorrenti problemi tecnici, oggi altri due sulla RC16 di Acosta: stavolta diversi rispetti al passato e spiegati ufficialmente da Aki Ajo, ma lo spagnolo ancora chiede risposte per quanto accaduto a Brno.

Gunther Steiner risponde a Vinales 

"Non penso sia la cosa più intelligente da fare, e in realtà non so perché l'abbia detto... se non hai scelta, se sei un mendicante, non puoi permetterti di scegliere". Interpellato da motogp.com, Gunther Steiner si è espresso così in diretta risposta alle parole del suo attuale pilota spagnolo. "Forse non ci ha pensato bene quando l'ha detto. Sono sicuro che non aiuti. E dare la colpa alla KTM mi sembra un po' eccessivo" ha proseguito, ammettendo anche che "La KTM è forse un'Aprilia o una Ducati al momento? No. Ma le prestazioni ci sono" ha aggiunto, prendendo come esempio Acosta e Bastianini. "Quindi non è solo colpa della KTM. Non so cosa gli passasse per la testa, forse era molto emotivo, perché c'è la possibilità che non ci sia più in MotoGP il prossimo anno, e le emozioni hanno preso il sopravvento" ha concluso.

KTM spiega, ma Acosta vuole altre risposte 

La Sprint si è rivelata problematica per un errore con fuoripista nelle prime battute della corsa, ma in precedenza Acosta aveva accusato ben due problemi alla RC16. Aki Ajo ha poi spiegato: "Quando Pedro è salito sui cordoli, ha attivato la modalità d'emergenza che ha provocato lo stop della moto. Il problema è risolto". Prima della Sprint aveva anche aggiunto un dettaglio: "Sottolineo che non ha nulla a che vedere col problema di Barcellona". Pedro Acosta però si mostra perplesso per la situazione che sta vivendo. "Deve cambiare qualcosa, abbiamo avuto troppi problemi tecnici da Barcellona ad ora" ha dichiarato, come riporta Motosan. Aggiungendo poi che "I problemi di oggi sono nuovi e hanno una risposta". Le domande a KTM però rimangono: "Non ho ancora avuto una risposta per quello che è successo a Brno. Chi mi dice quindi che non possono capitare ancora?"

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