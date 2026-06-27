MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MXGP Portogallo: Lucas Coenen qualifica vincente, Jeffrey Herlings avvertito

Motocross
di Elisabetta Lubrani
sabato, 27 giugno 2026 alle 19:08
MXGP Portogallo: Lucas Coenen vince la gara di qualifica
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Mondiale MXGP non concede soste e questo week dà spettacolo sulla terra rossa di Agueda, in Portogallo. Il fenomenale Lucas Coenen (KTM) intanto si è presa la vittoria nella gara di qualifica.
In autentica fornace il pupillo KTM ha preso le redini della sfida dopo l'ottimo holeshot del nostro Andrea Adamo. Il rivale Jeffrey Herlings, reduce dalla vittoria nel GP Montevarchi pochi giorni fa, è rimasto attaccato per quasi l'intera distanza (20 minuti più due giri) ma senza mai avere lo spiraglio giusto per ribaltare la situazione. Con l'altra Honda ufficiale lo spagnolo Ruben Fernandez ha completato le posizioni da podio.

Andrea Adamo parte a razzo 

Nonostante la partenza fulminante l'ex iridato MX2 non è riuscito a mantenere la ruota di uno scatenato Coenen, finendo con l'avanzare dei minuti nelle grinfie di due pesci grossi della MXGP cioè Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Yamaha). Il siciliano però è in forma e la possibilità di disputare due manche di altissimo livello resta intatta. Piccolo spiraglio di luce nella martoriata annata Ducati il decimo posto di Calvin Vlaanderen

La classifica del Mondiale MXGP dopo la qualifica

1. Lucas Coenen (KTM) punti 459; Herlings (Honda) 402; 3. Febvre (Kawasaki) 354; 4. Gajser (Yamaha) 335; 5. Renaux (Yamaha) 308; 6. Adamo (KTM) 286; 7. de Wolf (Husqvarna) 273; 8. Fernandez (Honda) 272; 9. Vialle (Honda) 251; 10. Jonass (Kawasaki) 204.

MX2: Farres ci prende gusto

Guillem Farres (Triumph) ha firmato la prima vittoria in qualifica di questa stagione, dando seguito alla bellissima prestazione della domenica precedente a Montevarchi. Il 23enne sulla pista toscana aveva battezzato gara 1, confermando l'eccellente livello di competetività della Triumph nel Mondiale under 24 anni. Farres, tornato in Europa dopo un'esperienza molto formativa in America, ha dominato la corsa fin dal via, senza lasciare spazio di replica al leader Mondiale Sacha Coenen: adesso sono 44 i punti che separano i due in classifica. Alle spalle dei fuggitivi troviamo Simon Langerfelder (KTM) e il figlio d'arte Liam Everts (Husqvarna). Valerio Lata (Honda) è stato molto incisivo nella prima parte, ma il calo finale lo ha retrocesso in decima posizione.
Valerio Lata (Honda)&nbsp;

Classifica Mondiale MX 2 dopo la qualifica

1.Sacha Coenen (KTM) punti 440; 2. Farres (Triumph) 400; 3. Langerfelder (KTM) 380; 4. McLellan (Triumph) 379; 5. Everts (Husqvarna) 361; 6. Valin (Kawasaki) 352; 7. Reisulis J. (Yamaha) 315; 8. Reisulis K. (Yamaha) 248; 9. Lata (Honda) 242; 10. Karssemakers (Kawasaki) 184.
Foto: Alessio Giocoli
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Show a Montevarchi: Jeffrey Herlings fa 116 nel MXGP d'Italia, Adamo giù dal podioShow a Montevarchi: Jeffrey Herlings fa 116 nel MXGP d'Italia, Adamo giù dal podio
Ducati rialza la testa nel GP d'Italia: miglior weekend 2026 tra MXGP e MX2, è il punto di svolta?Ducati rialza la testa nel GP d'Italia: miglior weekend 2026 tra MXGP e MX2, è il punto di svolta?
MXGP

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

ducati-mx-250-foto-1
Motocross

Ducati, tecnologia Superbike per la Desmo250 MX: leggera, precisa, implacabile

25 giugno 2026
van-drunen-ama-wmx-podio
Motocross

Regina guerriera: Lotte van Drunen brilla in AMA WMX con cuore e grinta

23 giugno 2026
cairoli-ducati-usa-motocross
Motocross

Inossidabile Cairoli: tre round AMA Pro Motocross con Ducati, ecco quando e dove

23 giugno 2026

Altre notizie

Raul Fernandez pilota Trackhouse Aprilia mostra la medaglia da vincitore della Sprint MotoGP ad Assen

Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"

MotoGP
Russell

Formula 1 Austria: Russell veloce e furbo, che beffa per le due Ferrari!

Formula 1
bagger-iannone-gara1-assen

Battaglia in pista ed estintore al parco chiuso: Iannone podio sudato in Gara 1 Bagger ad Assen

In Pista
Jorge Martin seguito da Ai Ogura nella Sprint MotoGP ad Assen

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

MotoGP
Raul Fernandez pilota Aprilia Trackhouse MotoGP ad Assen

MotoGP Assen: Trackhouse schiaccia tutti nella Sprint, Bezzecchi-Martin duello infuocato

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu sente profumo di Superbike: nel 2027 la svolta è possibile

MotoGP
marquez-aldeguer-crash-motogp-assen

Doppio botto da brividi per il team Gresini: come stanno Marquez e Aldeguer

MotoGP
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP al TT Circuit di Assen

MotoGP Assen, FP1: Bezzecchi scorda Brno e guida la riscossa Aprilia, caduta di Marquez

MotoGP
KC2A9762 copia_result_result

Danilo Petrucci special guest nella Coppa Italia Velocità al Mugello

Superbike
Pecco Bagnaia

Retroscena di mercato: Bagnaia ha rifiutato un'offerta 'monster'

MotoGP

Loading