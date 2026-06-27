MXGP Portogallo: Lucas Coenen qualifica vincente, Jeffrey Herlings avvertito

Il Mondiale MXGP non concede soste e questo week dà spettacolo sulla terra rossa di Agueda, in Portogallo. Il fenomenale Lucas Coenen (KTM) intanto si è presa la vittoria nella gara di qualifica.

In autentica fornace il pupillo KTM ha preso le redini della sfida dopo l'ottimo holeshot del nostro Andrea Adamo. Il rivale Jeffrey Herlings , reduce dalla vittoria nel GP Montevarchi pochi giorni fa, è rimasto attaccato per quasi l'intera distanza (20 minuti più due giri) ma senza mai avere lo spiraglio giusto per ribaltare la situazione. Con l'altra Honda ufficiale lo spagnolo Ruben Fernandez ha completato le posizioni da podio.

Andrea Adamo parte a razzo

Nonostante la partenza fulminante l'ex iridato MX2 non è riuscito a mantenere la ruota di uno scatenato Coenen, finendo con l'avanzare dei minuti nelle grinfie di due pesci grossi della MXGP cioè Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Yamaha). Il siciliano però è in forma e la possibilità di disputare due manche di altissimo livello resta intatta. Piccolo spiraglio di luce nella martoriata annata Ducati il decimo posto di Calvin Vlaanderen

La classifica del Mondiale MXGP dopo la qualifica

1. Lucas Coenen (KTM) punti 459; Herlings (Honda) 402; 3. Febvre (Kawasaki) 354; 4. Gajser (Yamaha) 335; 5. Renaux (Yamaha) 308; 6. Adamo (KTM) 286; 7. de Wolf (Husqvarna) 273; 8. Fernandez (Honda) 272; 9. Vialle (Honda) 251; 10. Jonass (Kawasaki) 204.

MX2: Farres ci prende gusto

Guillem Farres (Triumph) ha firmato la prima vittoria in qualifica di questa stagione, dando seguito alla bellissima prestazione della domenica precedente a Montevarchi. Il 23enne sulla pista toscana aveva battezzato gara 1, confermando l'eccellente livello di competetività della Triumph nel Mondiale under 24 anni. Farres, tornato in Europa dopo un'esperienza molto formativa in America, ha dominato la corsa fin dal via, senza lasciare spazio di replica al leader Mondiale Sacha Coenen: adesso sono 44 i punti che separano i due in classifica. Alle spalle dei fuggitivi troviamo Simon Langerfelder (KTM) e il figlio d'arte Liam Everts (Husqvarna). Valerio Lata (Honda) è stato molto incisivo nella prima parte, ma il calo finale lo ha retrocesso in decima posizione.

Classifica Mondiale MX 2 dopo la qualifica

1.Sacha Coenen (KTM) punti 440; 2. Farres (Triumph) 400; 3. Langerfelder (KTM) 380; 4. McLellan (Triumph) 379; 5. Everts (Husqvarna) 361; 6. Valin (Kawasaki) 352; 7. Reisulis J. (Yamaha) 315; 8. Reisulis K. (Yamaha) 248; 9. Lata (Honda) 242; 10. Karssemakers (Kawasaki) 184.

Foto: Alessio Giocoli