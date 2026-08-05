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L'America può aspettare: perché il rookie terribile MXGP ha detto no (per ora)

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 19:00
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È già un'ottima stagione d'esordio in 450, ma c'è di più: Kay De Wolf respinge le voci e rinvia la trasferta in USA, con Husqvarna c'è prima un sogno MXGP da raggiungere.
C'è chi guarda all'America... E chi dice, per il momento no. Kay De Wolf rientra in questa seconda categoria: nel GP delle Fiandre disputato a Lommel lo scorso weekend, chiuso con un gran podio in casa, il rookie MXGP ha parlato anche del suo rinnovo con Nestaan Husqvarna, rifiutando un'offerta per correre nel campionato a stelle e strisce. Le gare negli Stati Uniti per ora possono aspettare, prima c'è un altro obiettivo da raggiungere.

USA no grazie (per ora), avanti in MXGP 

Da fine 2025 si vociferava del suo pronto trasferimento in USA, sulla scia di Jorge Prado e anche di quella che sembra la strada dei fratelli Coenen per il 2027. Niente da fare invece, il 21enne olandese rimane con una squadra ed un marchio con cui ha corso già per 8 anni, cogliendo l'iride MX2 due anni fa, mentre quest'anno è salito in classe regina. Nonostante la partenza tardiva e alcuni round saltati per infortuni, Kay De Wolf si sta davvero mettendo in mostra. Con un obiettivo ben chiaro. "Voglio conquistare almeno un titolo mondiale MXGP, o magari anche più di uno" ha raccontato a GateDrop alla fine del GP a Lommel.
Ecco spiegato il no alle gare oltreoceano, che non esclude per il futuro. "Ho solo 21 anni, potrei ancora fare il grande passo fra tre anni" ha aggiunto De Wolf. "Per ora voglio concentrarmi sulla mia carriera in MXGP, poi vedremo cosa succederà in futuro". Come detto, la situazione attuale sta già premiando questa sua scelta: ha raggiunto il primo podio nel round di Riola Sardo, chiuso al 3° posto, e come detto lo scorso weekend nelle Fiandre è arrivato un 2° posto overall grazie ad una doppia P2 nelle manche della domenica. La generale non lo aiuta a causa delle assenze per problemi fisici, ma Kay De Wolf si sta già mettendo in luce in 450 e sarà un pilota da tenere d'occhio da qui a fine stagione.

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