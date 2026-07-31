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Kay De Wolf e Husqvarna avanti insieme, sogno MXGP nel mirino

Motocross
di Diana Tamantini
venerdì, 31 luglio 2026 alle 15:46
Kay de Wolf_Nestaan Husqvarna_MXGP_2026
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Otto anni insieme e si continua: Husqvarna blinda De Wolf con accordo pluriennale, ora si guarda alla vetta della MXGP.
Nono nella generale con un podio a referto, nonostante un debutto MXGP 2026 con qualche GP di ritardo più altre assenze per guai fisici. Kay De Wolf si sta rivelando un dei piloti da osservare della classe regina del Mondiale Motocross, non c'è da sorprendersi quindi che Nestaan Husqvarna Factory Racing abbia blindato ancora il suo campione MX2 2024 con un accordo pluriennale, portando avanti una collaborazione che dura già da ben 8 anni. Annunciato anche il rinnovo a lungo termine con il main sponsor, per continuare a scrivere sempre nuovi importanti capitoli ai massimi livelli di questa specialità. Avanti anche col progetto MX2, ribadendo che Liam Everts è sotto contratto fino alla fine della stagione 2027 e che l'obiettivo è brillare pure col figlio d'arte, attualmente 5° nella generale con un podio e una vittoria di manche. Questo a partire da domani, visto che l'annuncio è arrivato alla vigilia del GP delle Fiandre a Lommel.

Husqvarna e De Wolf, "squadra" che vince non si cambia

"La storia di De Wolf con Husqvarna Factory Racing è iniziata otto anni fa, quando è entrato a far parte del programma come promettente talento tredicenne" si legge nel comunicato ufficiale. "Da allora, l'olandese ha scalato le classifiche fino a diventare uno dei piloti di punta di questo sport, culminando con la sua straordinaria vittoria del titolo mondiale MX2 nel 2024. Il suo nuovo accordo prosegue un percorso basato su lealtà, ambizione condivisa e sviluppo a lungo termine". Come detto, avanti anche con l'azienda olandese Nestaan, continuando una collaborazione iniziata nel 2020. Per il momento, la stagione di gloria del trio pilota-squadra-sponsor rimane il 2024: con 16 trionfi in 20 GP, e piazzamenti di rilievo negli altri, ecco arrivato il titolo piloti MX2 con Kay De Wolf e in parallelo il titolo costruttori per Husqvarna (dal 2013 costola svedese di KTM). Ma, come tutte le storie di sport, si può sempre fare meglio, stavolta in MXGP.

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Kay de Wolf

diDiana Tamantini

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