Tragedia al Mugello: pilota perde la vita durante i No Limits Trackdays

Un pilota è scomparso in un incidente mortale durante i No Limits Trackdays al Mugello : indagini in corso, il cordoglio della community.

Purtroppo dobbiamo riportarvi un altro incidente mortale in pista, stavolta durante le giornate di prove libere di No Limits Trackdays all' Autodromo del Mugello. L'identità del pilota non è stata resa nota, segnaliamo ahimè l'ennesimo episodio tragico di uno sport bellissimo e molto pericoloso... E non dobbiamo mai dimenticarcelo. La conferma ufficiale è arrivata direttamente nella giornata di ieri da Mark Neate, AD della britannica No Limits Trackdays Ltd, la più grande azienda europea di track days per moto, attraverso i canali ufficiali. Spiegata anche la dinamica dell'accaduto, aggiungendo il cordoglio per la famiglia e la piena disponibilità a fare chiarezza in collaborazione con le autorità competenti che stanno indagando.

Incidente fatale al Mugello

È con profonda tristezza che confermiamo la perdita di un pilota a seguito di un incidente al circuito del Mugello durante il nostro track day europeo, organizzato in collaborazione con DG Events. Durante una sessione, una moto ha subito un guasto meccanico che ha causato la fuoriuscita di olio sulla pista. Diversi piloti sono stati investiti dalla contaminazione e sono caduti dalle loro moto. La sessione è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa e l'intero servizio medico del circuito è stato inviato sul posto. Nonostante il rapido e professionale intervento del team medico del circuito, siamo profondamente addolorati nel dover confermare che un pilota è purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate in pista.

A nome di tutto il team di No Limits Trackdays e DG Events, desidero esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro pilota. Abbiamo perso un membro della nostra comunità e non ci sono parole sufficienti per esprimere il dolore che proviamo insieme a coloro che lo amavano. Siamo determinati a collaborare con le autorità competenti nell'ambito delle indagini sull'incidente e svolgeremo una revisione delle nostre procedure, in collaborazione con il circuito e i nostri partner per gli eventi. Le nostre priorità ora sono la famiglia, i piloti coinvolti, e tutti coloro che sono provati da questa terribile notizia.

No Limits Trackdays accoglie piloti sui circuiti da oltre trent'anni e la sicurezza di ogni pilota che si unisce a noi è sempre stata, e rimarrà, il fondamento di tutto ciò che facciamo. Perdere un pilota in queste circostanze è un dolore che porteremo con noi per molto tempo. Alla famiglia ed agli amici del nostro pilota: siamo profondamente dispiaciuti per la vostra perdita. Siete nei nostri pensieri, l'intera comunità è con voi.