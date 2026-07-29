Raffaele Fusco, ecco perchè si ritira a soli 23 anni

Raffaele Fusco appende in via definitiva il casco al chiodo: annuncio a sorpresa del portacolori Bike & Motor Racing nel CIV Supersport.

Senza alcun preavviso, Raffaele Fusco appende il casco al chiodo con effetto immediato. Impegnato pochi giorni or sono nel weekend della Racing Night di Misano del CIV Supersport, serie dove militava quest'anno con una Yamaha R9 preparata da Bike & Motor Racing Team, il pilota romagnolo ha comunicato in data odierna la sua intenzione di non correre più a soli 23 anni.

ANNUNCIO A SORPRESA

Ragioni personali sono alla base del precoce ritiro di Raffaele Fusco. "Comunico ufficialmente il mio ritiro dalle competizioni", ha fatto sapere l'originario di Ravenna, tra lo stupore generale, attraverso un lungo messaggio diffuso sui personali canali social. "La decisione di smettere prima della fine della stagione non è di carattere economico o per mancanza di risultati, ma per motivi personali. Voglio essere sincero e trasparente: gli ultimi mesi purtroppo sono stati i più duri della mia vita per problemi esterni alle moto".

MOTIVAZIONI

"Sono cresciuto tra i paddock, le moto sono state la mia casa. Ho inseguito sogni che sembravano irraggiungibili. Ho avuto il privilegio di vivere emozioni che porterò per sempre nel cuore", spiega Fusco. "Ogni curva, ogni gara, ogni vittoria, ogni caduta mi hanno reso la persona che sono. Proprio per il rispetto che nutro per questo sport, verso le persone che mi hanno sempre sostenuto e me stesso, ho capito che andare avanti in questo momento non sarebbe stato giusto. Le corse richiedono mente libera, cuore sereno e la capacità di dare il cento per cento. Oggi, purtroppo, non sono più in grado di farlo. Fa male scrivere queste parole e salutare quella che è stata la mia passione più grande, quella che mi ha fatto sentire vivo nei momenti più belli della mia vita. Non so cosa mi riserverà il futuro. So solo che oggi ho bisogno di ritrovare me stesso, prima ancora del pilota che sono".

RAFFAELE FUSCO LASCIA

"Grazie agli sponsor, ai team con cui ho avuto l'onore di lavorare, ai meccanici, agli amici, ai tifosi e tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno accompagnato in questo incredibile viaggio. Senza di voi nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ringrazio soprattutto la mia famiglia oltre alla mia fidanzata: in questi mesi in cui ho avuto bisogno di appoggiarmi a qualcuno, loro c'erano sempre. Le moto mi hanno dato molto più di quanto sia riuscito a restituire. Mi hanno insegnato il coraggio, la disciplina, il sacrificio e la forza di rialzarmi dopo ogni caduta. Per questo le porterò sempre dentro di me. Oggi non saluto soltanto uno sport. Oggi saluto una parte della mia vita".

LA CARRIERA DI RAFFAELE FUSCO

Campione italiano e continentale Minimoto, Raffaele Fusco arrivò nel CIV nel 2016 dopo un biennio da protagonista nel CIV Junior tra le MiniGP. All'esordio con RMU Racing Team lottò fino all'ultimo per la conquista del titolo di classe 125 2T in PreMoto3, alla fine vinto da Gabriele Giannini. Promosso successivamente in Moto3, nel triennio 2017-2019 difese i colori di squadre come MTR Honda, Gradara Corse e RGR Junior Team, assicurandosi una vittoria (a Misano-1 nel 2017) e qualche podio. Con i risultati conseguiti, nel 2020 si era persino guadagnato la chance (affrettata) di correre nel Mondiale Junior. Una prima stagione con MTA Junior Team per poi passare a TM Factory Racing, senza tuttavia esaltare. Superato un primo triennio con tante difficoltà nel CIV Supersport al ritorno in madrepatria, nel 2025 si era presentato al via del Mondiale MotoE con SIC58 Squadra Corse, affiancando a questo impegno delle "comparsate" nel CIV Superbike con Gomma Racing. Per il 2026 aveva voluto riabbracciare la causa Bike & Motor Racing nel CIV Supersport , team con cui aveva già corso nel biennio 2022-2023. Due ottavi posti quali migliori piazzamenti ed un bottino complessivo di 38 punti in 9 gare con la nuova Yamaha R9. Il tutto fino alla decisione di appendere definitivamente il casco al chiodo a stagione in corso.

"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri