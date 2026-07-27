Divorzio tra Kevin Zannoni e Broncos Racing: Ducati alle strette nel CIV Supersport

Si separano le strade di Kevin Zannoni ed il Broncos Racing Team nel CIV Supersport: l'annuncio dopo la Racing Night di Misano.

"comparsata" nella finalissima del Mugello della passata stagione, è durato il sodalizio tra Kevin Zannoni e il Broncos Racing Team nel CIV Supersport. Attraverso un comunicato stampa diramato subito dopo il weekend Soltanto quattro round, cinque calcolando lanella finalissima del Mugello della passata stagione, è durato il sodalizio tra Kevin Zannoni e il Broncos Racing Team nel CIV Supersport. Attraverso un comunicato stampa diramato subito dopo il weekend della Racing Night di Misano , il due volte Campione italiano Moto3 e la compagine di Luca Conforti hanno annunciato di aver posto fine consensualmente al rapporto di collaborazione per i restanti due eventi previsti dal calendario 2026.

INVOLUZIONE

Su questa decisione hanno pesato verosimilmente i risultati insoddisfacenti conseguiti sin qui, malgrado premesse iniziali ben differenti. Kevin Zannoni aveva esordito quest'anno mettendo a segno una perentoria doppietta, sempre a Misano, con la Ducati Panigale V2 del Broncos Racing Team. Da quel momento in avanti, la stagione di "Zanna" ha preso tuttavia una piega decisamente negativa, senza più riuscire a salire sul podio. Concluso l'appuntamento della Racing Night con un modesto nono e sesto posto nelle due gare, di fatto mai in lotta per le posizioni che contano, le parti in causa hanno reso noto la risoluzione anticipata del contratto.

DIVORZIO CON BRONCOS RACING

"Broncos Racing Team e Kevin Zannoni comunicano di comune accordo la conclusione, con effetto immediato, della loro partnership", si legge nella nota diffusa nella giornata odierna. "La scelta è stata presa in maniera condivisa e porta alla separazione delle strade in vista degli ultimi due round del CIV Supersport 2026. Nel percorso affrontato insieme, squadra e pilota hanno condiviso esperienze importanti, affrontando con professionalità e impegno le sfide della stagione. Broncos Racing ringrazia Kevin per il lavoro svolto, la dedizione dimostrata e i risultati ottenuti, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera. Al contempo, Kevin desidera esprimere la sua gratitudine al Broncos Racing Team per l'opportunità ed il supporto ricevuto da tutti i membri della squadra".

REGOLAMENTO NEL MIRINO

La domanda sorge spontanea. Com'è stato possibile un calo di rendimento così vistoso? Una spiegazione può essere attribuita ai nuovi correttivi introdotti nel CIV Supersport, di pari passo con i cambiamenti regolamentari della serie iridata. Nell'indifferenza generale, alla vigilia della tappa di Misano è stato rivisto il sistema di "BoP" (Balance of Performance) volto ad equiparare le performance delle varie tipologie di moto in gara. Accorgimenti che hanno riguardato Yamaha e, per l'appunto, Ducati. Con esiti diametralmente opposti. Se le R9 hanno monopolizzato la scena con due-triplette sul podio, entrambe a firma di Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli e la wild card d'eccezione Filippo Farioli, le V2 hanno pagato dazio in termini di velocità e risultati. Detto di Zannoni, Biagio Miceli ha concluso Gara 1 al settimo posto a 14" dalla vetta in qualità di miglior Ducatista. Distacco dimezzato in Gara 2 per merito di Andrea Mantovani, quarto seppur costantemente lontano dalla corsa al podio, perdendo la tabella tricolore in favore di Dalla Porta dopo essersi presentato in Riviera con i galloni di capo-classifica di campionato forte della tripletta conseguita lo scorso mese di giugno ad Imola.

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