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Kevin Zannoni wild card a Misano nel Mondiale Supersport

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 20 maggio 2026 alle 19:30
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Kevin Zannoni sarà al via della tappa di Misano del Mondiale Supersport con il Broncos Racing Team.
Le wild card italiane torneranno d'attualità nella tappa di Misano del WorldSBK in programma nel weekend del 12-14 giugno prossimi. Oltre a Josephine Bruno (Team Trasimeno) nel Mondiale Femminile, presenzierà all'appuntamento casalingo anche Kevin Zannoni, atteso al via del Mondiale Supersport con il Broncos Racing Team.

CHANCE NEL MONDIALE SUPERSPORT

Da quest'anno impegnato proprio con la struttura di Luca Conforti nel CIV Supersport, Kevin Zannoni con questa wild card coronerà una prima parte di stagione che lo ha visto tornare alla vittoria. Il due volte Campione italiano Moto3 ha messo a segno pronti-via una perentoria doppietta nel primo round andato in scena sempre a Misano, vivendo tuttavia una tormentata seconda uscita al Mugello. Rimasto coinvolto in una sfortunato incidente con Lorenzo Dalla Porta (Promodriver Yamaha) in Gara 1, nella seconda manche ha limitato i danni sotto la pioggia con il quinto posto.

WILD CARD A MISANO PER ZANNONI

Dai trascorsi di rilievo nell'ormai defunta MotoE, per Kevin Zannoni si tratterà di un debutto assoluto nel Mondiale Supersport. L'originario di Cesena correrà naturalmente con una Ducati Panigale V2, tuttavia gommata Pirelli (nel CIV dal 2024 a questa parte vige la fornitura unica Dunlop), confrontandosi con i migliori interpreti della serie internazionale

VERSO IMOLA

Aspettando la comparsata iridata, nel giro di un paio di settimane Kevin Zannoni rilancerà la sfida nel CIV Supersport sui saliscendi di Imola. Sul tracciato del Santerno, "Zanna" cercherà di riappropriarsi della leadership di campionato, sfuggita al Mugello a vantaggio di Federico Fuligni (Kuja Racing Ducati) per 1 misero punticino. Non potrebbe essere altrimenti per il diretto interessato e tutto il Broncos Racing Team, con la tabella tricolore che rappresenta più di un semplice obiettivo.

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Kevin Zannoni

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