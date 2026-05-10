Pioggia protagonista nel CIV al Mugello: cadute eccellenti e vincitori inaspettati

La pioggia condiziona lo svolgimento delle seconde gare del CIV al Mugello: Fuligni, Agazzi, Paglioni, Da Dalt e Perez Selfa in trionfo.

La pioggia, a tratti torrenziale, non ha concesso una tregua nella conclusiva giornata di attività del CIV all'Autodromo Internazionale del Mugello. Il secondo appuntamento stagionale ha mandato in archivio tutte le gare regolarmente in programma, offrendo nuovi spunti d'interesse nelle varie classi al via. Parallelamente al dominio di Alessandro Delbianco nella top class Superbike , nella Supersport si è registrato il gradito ritorno alla vittoria di Federico Fuligni. Se la Sportbike ha premiato uno strepitoso Michel Agazzi, nella Moto4 primo successo per Alessio Paglioni. Nella Moto3 affermazioni di Luca Da Dalt e Vicente Perez Selfa.

CIV SUPERSPORT: FULIGNI NON SI BATTE

Federico Fuligni è tornato sul gradino più alto del podio nel CIV Supersport. Rigenerato dal secondo posto della prima manche, il pilota bolognese si è confermato grande interprete delle condizioni di scarsa aderenza. "Fulazzi" ha trovato prontamente il feeling con la propria Ducati Panigale V2, bissando l'affermazione ottenuta proprio sul bagnato al Mugello nel 2019, all'epoca con il Team Rosso e Nero. Il portacolori Kuja Racing è riuscito a resistere al tentativo di rientro di uno scatenato Julio Garcia (2° finalmente concreto in gara con la Kawasaki 636 di MRT Corse), balzando così al comando della generale in virtù del contemporaneo quinto posto di Kevin Zannoni. Alla gioia del nuovo capo-classifica di campionato si contrappone la delusione di Glenn van Straalen, incappato in un rovinoso highside in uscita dalla Palagio dopo aver guadagnato l'holeshot alla staccata della prima curva. Distante 9" dalla coppia di testa, Alessandro Sciarretta ha riportato i colori ZPM Motorsport Ducati sul podio con il terzo posto. Se Andrea Tucci è buon quarto, dopo la squalifica di Gara 1 Andrea Mantovani ha concluso settimo alle spalle di Matteo Patacca, il migliore dei piloti Yamaha. A tal proposito, corsa sulla difensiva per Niccolò Antonelli e Lorenzo Dalla Porta, rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

CIV SPORTBIKE: MASTERCLASS DI MICHEL AGAZZI

Dal diluvio di Gara 2 del CIV Sportbike è emersa tutta la sensibilità di guida di Michel Agazzi. Schierato da SM Racing Team in sella ad una Triumph Daytona 660, si è assicurato la prima vittoria in carriera che riscatta un opaco avvio di stagione. Reduce da un trionfale 2025 culminato con il doppio-titolo tra Suzuki GSX-8R Cup e Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, il pilota bergamasco si è reso protagonista di una furiosa rimonta dalla 19esima casella di partenza. Undicesimo al primo passaggio sul traguardo, Agazzi ha infilato un sorpasso dietro l'altro, rilevando il comando delle operazioni nel corso del 3° giro. Da quel momento in avanti ha preso il largo a suon di giri veloci, costruendo un vantaggio colossale di 10" nei confronti dei più diretti inseguitori. In una gara interrotta-e-terminata con una tornata d'anticipo in seguito alla scivolata di Ivan Spada (ieri 2°), secondo posto da applausi per Alessandro Aguilar, sul podio alla terza gara con la Yamaha R7 del Team Roc'N'Dea di Massimo Roccoli e Alex De Angelis. Il vice-Campione in carica dell'ormai ex CIV PreMoto3 ha preceduto Manuel Rocca (Team Rosso e Nero Triumph), terzo a completare una top-3 inedita. Ai piedi del podio Filippo Bianchi (Team MMP Velocità Aprilia), il quale si è riappropriato della leadership di campionato per 1 punticino a scapito del compagno di squadra Alfonso Coppola dopo il KO di Gara 1. Il vincitore di Gara 1 non è andato oltre l'ottavo posto, preceduto dalla coppia del team Gradara Corse Aprilia formata da Emiliano Ercolani (5°) e Loris Pedrotti (7°). Nel mezzo Federico Iacoi, al miglior risultato con la Kawasaki 636 di Black Flag Motorsport.

CIV MOTO4: VINCE PAGLIONI

team-mate Lorenzo Fino e Stefano Salvetti. Una rocambolesca Gara 2 della rinnovata Moto4 Italy Cup ( ex PreMoto3 ) ha visto Alessio Paglioni salire sul gradino più alto del podio. L'asfalto reso insidioso dalla pioggia ha tradito vari attesi protagonisti. Il capo-classifica Luca Rizzi (We Race PosCorse) è uscito di scena nel corso del terzo giro quando si trovava in piena bagarre per il podio. Legittimo rammarico anche, e soprattutto, per Mathias Tamburini (L30 Racing), finito clamorosamente a terra all'ultimo giro in uscita dalla Palagio con la vittoria ormai ad un passo. Tutto questo a beneficio di Paglioni, il quale senza commettere la benché minima sbavatura si è ritrovato servito su un piatto d'argento il primo successo nella classe d'accesso al circus del CIV che gli consente di rilanciare le personali quotazioni in ottica campionato. Alle spalle del pilota del Team Bike 44, Andrea Benvenuti (2° in solitaria) ha salvato il bilancio in L30 Racing. In una giornata in chiaroscuro per Bucci Moto Factory complice la caduta di Edoardo Savino, a portare sul podio i colori della squadra ci ha pensato Davide Dotta, terzo seguito nell'ordine da Sebastian Ferrucci (ora distante 17 lunghezze da Rizzi nella generale) ed iLorenzo Fino e Stefano Salvetti.

CIV MOTO3: DA DALT E PEREZ SELFA SI SPARTISCONO LE VITTORIE

Succede di tutto anche nel CIV Moto3, chiamato ad affrontare 2 manche. Nella Superpole Race, dapprima interrotta e successivamente ripartita sulla distanza ridotta di 7 giri per l'arrivo dell'acqua, Luca Da Dalt ha conseguito la sua prima vittoria in carriera. In una corsa ad eliminazione con soli 5 piloti transitati sotto la bandiera a scacchi, il portacolori MR Racing Team è riuscito a tenersi lontano dai guai, distanziando di oltre 20" Mirko Gennai (2° con PoliMI Motorcycle Factory) e Samuele Baldi (3° con una BeOn). Archiviata una corsa "sprint" vissuta di fatto da spettatore per una mesta scivolata subito dopo l'esposizione della bandiera rossa che gli ha impedito di schierarsi al restart, Vicente Perez Selfa (GP Project 2 WheelsPoliTO) si è rifatto con gli interessi. Il Campione 2023 di categoria ha liquidato la concorrenza in Gara 2, tanto da precedere di ben 20" sul traguardo Da Dalt e Gennai. Per il pilota spagnolo si tratta del terzo hurrà stagionale in 5 gare finora disputate per una classifica di campionato più aperta che mai. Favorito dalla doppia-scivolata del compagno di squadra Pablo Olivares Rodriguez (poi 9° in Gara 2), Perez Selfa si ritrova al comando della generale con 2 soli punti di margine su Da Dalt e 3 sulla coppia formata da Sponga (4°-7°) e Gennai.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A IMOLA

Il CIV (Campionato Italiano Velocità) tornerà in azione dal 5 al 7 giugno prossimi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Photo Courtesy: Dani Guazzetti

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