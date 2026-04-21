Moto4 Italy Cup: il serbatoio di talenti del CIV con lo sguardo rivolto alla MotoGP

Nuova dicitura per la entry-class del CIV: tanti giovani talenti pronti ad emergere nella Moto4 Italy Cup (ex PreMoto3) con il sogno della MotoGP.

PreMoto3 dal 2014 fino al 2025, da quest'anno Moto4 Italy Cup. Dopo aver formato molti dei giovani piloti (italiani e non) oggi alla ribalta nel motociclismo che conta, la stagione 2026 presenta una grande novità per la classe d'accesso al circus del CIV. Una nuova denominazione , mantenendo tuttavia inalterate le sue prerogative di sempre ed una massima inequivocabile: l'imprevedibilità. Promossi alcuni dei migliori interpreti dello scorso anno, a cominciare dal Campione in carica Lorenzo Pritelli passato alla Moto4 European Cup (ex ETC) del FIM MotoJunior, nella serie riservata ai baby-talenti dai 14 ai 17 anni d'età è caccia aperta a nuovi protagonisti.

6 NAZIONI RAPPRESENTATE

Per la terza stagione all'insegna della formula regolamentare "in stile Talent Cup" con Honda NSF 250 R uguali per tutti, la rinnovata Moto4 Italy Cup vivrà questo weekend il primo round a Misano, annoverando uno schieramento di partenza comprensivo di 25 piloti. Un dato ormai consolidato in questi ultimi anni, così come il numero di nazioni rappresentate: ben 6. Oltre naturalmente all'Italia si registra l'adesione di Spagna, Svizzera e USA. Non solo, nel serbatoio di talenti del CIV emergono anche Polonia e Colombia. Un "campionato nazionale di respiro internazionale", entrato a far parte a tutti gli effetti della "Road to MotoGP", programma su scala globale di MotoGP Sports Entertainment Group finalizzato a supportare e valorizzare le nuove promesse.

UNA MOTOCICLISTA AL VIA

Malgrado la dipartita verso altri lidi di Luana Giuliani (CIV Sportbike) ed Elisabetta Monti (doppio impegno tra CIV Femminile e Women's European Championship), nella entry-class della Velocità tricolore si rinnova altresì la presenza delle quota rosa. Una, a dir la verità. Questa tradizione sarà portata avanti da Julia Jantarska, al via con una delle Honda NSF 250 R del team SM Corse-GEA Motorsport. La 14enne polacca dovrà vedersela da una vasta schiera di avversari combattivi e competitivi. Dallo squadrone Bucci Moto capeggiato da Edoardo Savino, passando per Luca Rizzi (We Race-Pos Corse) fino a Leonardo Martinazzi (Flash Motor Racing), con la possibile intromissione di qualche outsiders nella lotta per la vittoria.

ENTRY LIST MOTO4 ITALY CUP 2026

11 - Manfredi Balducci - AltoGo Racing Team - Honda NSF 250 R 12 - Sebastian Jozef Ferrucci - SM Corse-GEA Motorsport - Honda NSF 250 R 15 - Stefano Salvetti - Bucci Moto Factory - Honda NSF 250 R 17 - Unai Garcia Ruiz - Lucky Racing - Honda NSF 250 R 18 - Simone Vianello - Bucci Moto Factory - Honda NSF 250 R 21 - Luca Rizzi - We Race-Pos Corse - Honda NSF 250 R 23 - Anthony JR Lupo - Team Bike 44 - Honda NSF 250 R 25 - Francesco Colaneri - We Race-Pos Corse - Honda NSF 250 R 27 - Aznarez Bryan Gutierrez - Lucky Racing - Honda NSF 250 R 31 - Edoardo Savino - Bucci Moto Factory - Honda NSF 250 R 34 - Mathias Tamburini - L30 Racing - Hond NSF 250 R 44 - Tommaso Simoni - SM Corse-GEA Motorsport - Honda NSF 250 R 47 - Nicolò Sorbino - Flash Motor Racing Team - Honda NSF 250 R 51 - Carlo Mastrosimone - We Race-Pos Corse - Honda NSF 250 R 52 - Matteo Mancini - L30 Racing - Honda NSF 250 R 64 - Alessio Paglioni - Team Bike 44 - Honda NSF 250 R 70 - Mattia Ciampalini - Bucci Moto Factory - Honda NSF 250 R 71 - Lorenzo Fino - Bucci Moto Factory - Honda NSF 250 R 72 - Julia Jantarska - SM Corse-GEA Motorsport - Honda NSF 250 R 75 - Luca Leonardi - SM Corse-GEA Motorsport - Honda NSF 250 R 90 - Giorgio Borioni - Team Racing Lab - Honda NSF 250 R 93 - Bartolomeo Roberto - We Race-Pos Corse - Honda NSF 250 R 263 - Andrea Benvenuti - L30 Racing - Honda NSF 250 R 625 - Davide Dotta - Bucci Moto Factory - Honda NSF 250 R 7 - Leonardo Pierluigi Martinazzi - Flash Motor Racing Team - Honda NSF 250 R

Photo Courtesy: Civ.tv

"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri