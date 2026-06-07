Pecco Bagnaia accusa: "E' come una mitragliatrice"

Un altro sabato in salita per Pecco Bagnaia , alle prese con qualche di troppo sulla Ducati GP26. Al Balaton Park il piemontese è scattato dalla quinta piazza, ma alla prima curva ha perso posizioni e il contatto con il gruppo di testa. Nel corso della MotoGP Sprint è stato superato anche da Jorge Martin (Aprilia) ed Enea Bastianini (KTM Tech3), tagliando il traguardo in P9.

Partenza complicata per Pecco

L'unica nota positiva del sabato ungherese è essersi imposto contro il compagno di marca Di Giannantonio. Ma continua il momento negativo di Pecco Bagnaia, soprattutto alla luce della vittoria di Marc Marquez, reduce da un infortunio e non ancora al top della forma fisica. Al termine della Sprint, analizza quanto avvenuto sull'asfalto del Balaton Park. "Buona la partenza, ma ho avuto problemi ad entrare in curva 1. Aldeguer si è difeso un po' troppo e abbiamo perso posizioni entrambi... È stato duro, ed è anche difficile sorpassare su questa pista".

I problemi maggiori di Bagnaia si riscontrano alle curve 4 e 17, dove è frena molto tardi e con forza e perde decimi preziosi in accelerazione. "Se guardi i dati, ho anche problemi di trazione. Venerdì la situazione era uguale e anche Marc aveva i suoi problemi", ha proseguito il due volte campione MotoGP. "Però Marquez ha fatto un grande passo avanti in termini di trazione, quindi forse abbiamo una soluzione".

Pessimo feeling con il Balaton Park

Stavolta il vero problema di Pecco sembra essere la pista, indicata come poco raccomandabile già alla vigilia del Gran Premio. "Ho molti problemi nelle curve strette... Non vedo l'ora di andare a Brno e Assen". L'asfalto del Balaton Park è stato parzialmente riasfaltato in diversi punti dopo la tappa del Mondiale Superbike dello scorso mese. Ma il lavoro è oggetto di critiche, con diversi piloti che si sono lamentati della scarsa aderenza alla curva 1. Inoltre l'asfalto in curva 7 si sta già deteriorando e perde sassolini al passaggio delle moto. "Quando ti trovi dietro a qualcuno, è come avere una mitragliatrice puntata addosso per i sassi che si staccano dall'asfalto".

Su queste curve Marc è il migliore", ha ammesso Pecco Bagnaia. "È il maestro all'uscita delle curve strette. Sto migliorando, ma sto perdendo molto in accelerazione Dobbiamo capire cosa ha fatto Marc. Ieri ha avuto problemi e oggi ha fatto un grande passo avanti in termini di accelerazione. Forse abbiamo la soluzione al box". La vera notizia della MotoGP Sprint in Ungheria è il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, unica Ducati sul podio. "", ha ammesso Pecco Bagnaia. "".