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Ducati, Marquez e il codone rivoluzionario: la mossa anti-Aprilia in MotoGP?

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 05 giugno 2026 alle 16:48
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Ha attirato l'attenzione un nuovo codone sulla Ducati di Marc Marquez. Una novità radicale, sarà ciò che serve alla Rossa?
Ducati-Aprilia, il botta e risposta passa anche per la sfida aerodinamica. Attualmente tra i due marchi italiani è un "duello" particolarmente acceso, come vi abbiamo detto anche di recente. Ma la Rossa sta studiando le contromosse per cercare di arginare l'attuale dominio mostrato dalla casa di Noale in MotoGP, anche sul piano tecnico. L'esempio è un nuovo codone visto sulla Ducati di Marc Marquez in occasione del turno che decide la griglia per le Q1 e Q2 di domani (qui i risultati). E sembra una soluzione particolarmente innovativa.

Ducati cerca l'arma per tornare al vertice in MotoGP 

Come evidenziato da motogp.com durante la telecronaca delle Practice, è una delle soluzioni più radicali comparse ultimamente in Ducati a livello aerodinamico, ma anche vista da lungo tempo per quanto riguarda tutti i costruttori in MotoGP, e che non s'era vista negli ultimi test. Ormai abbiamo fatto l'occhio ad esempio agli spoiler nella parte posteriore della sella, ma come elementi separati, mentre in questo caso è un corpo unico. Potrebbe rivelarsi un grande passo avanti, vedremo se ci saranno gli effetti positivi che si augurano in Ducati. Ricordiamo intanto che l'attuale Desmosedici pecca di grip posteriore e di eccessivo consumo delle gomme, come evidenziato da Bagnaia anche ieri.
Di recente ad esempio s'è parlato di un nuovo forcellone in Ducati, concetto che Aprilia sta utilizzando da mesi. Non è la prima volta che gli ingegneri Ducati si sono visti "costretti" a guardare alla casa veneta per soluzioni aerodinamiche o meccaniche. La sfida in MotoGP si gioca ormai sui piccoli dettagli tecnici che possono fare una grande differenza. Un duello Ducati-Aprilia che, lo ricordiamo, ha origini lontane in un unico nome: Gigi Dall'Igna, affermatosi proprio in Aprilia prima di passare in Ducati, favorendone la crescita tecnica che ha portato ai successi degli ultimi anni.

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