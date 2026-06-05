MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ducati GP26 al limite: un problema 'genetico' gioca a favore dell'Aprilia

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 05 giugno 2026 alle 10:39
Fabio Di Giannantonio
Il campionato del mondo di MotoGP arriva al Balaton Park, in Ungheria, per l'ottavo round stagionale. Aprilia continua a trainare la classifica con Bezzecchi e Martin, Ducati costretta ad inseguire, con Fabio Di Giannantonio finora miglior pilota del marchio. Senza Marc Marquez al top della forma, i limiti della Desmosedici GP26 affiorano a galla.

Ducati GP26 al limite

Il vincitore del GP di Catalogna, finora l'unico trionfo della Ducati nel 2026, sembrava il grande favorito anche nel weekend del Mugello. Ma il pilota VR46 si è giocato tutto nelle qualifiche, con un settimo posto che ha macchiato indelebilmente l'intero GP d'Italia. Nella MotoGP Sprint è riuscito a strappare un terzo posto, che riconferma il suo stato di grazia. Nella gara lunga si è dovuto accontentare della quinta piazza, con Pecco Bagnaia sul gradino più alto del podio dietro alle Aprilia factory.
In un campionato ancora imprevedibile, dove le moto di Noale hanno sicuramente qualcosa in più, la Ducati Desmosedici cerca di ritagliarsi un posto al vertice. ma al momento l'unica certezza è che la Rossa non è più il prototipo dominante della classe MotoGP, come lo era fino a due anni fa. "Non siamo più nella posizione di prima - ha ammesso Fabio 'Diggia' nella conferenza stampa del giovedì in Ungheria -. Ricordo le gare di Pecco nel 2023, in cui era superiore al suo pacchetto sotto ogni aspetto, che doveva vincere e a volte non sapeva nemmeno perché fosse in P1."
Pecco Bagnaia al Mugello
Pecco Bagnaia al Mugello

Il soprasso dell'Aprilia

Nel 2026 le carte si sono rimescolate, complice anche l'assenza di un Marc Marquez al meglio della condizione fisica. "Attualmente nessun costruttore ha un pacchetto migliore ovunque. Parliamo sempre di sotto-aree. In questo momento Aprilia è migliore nel preservare le prestazioni della gomma posteriore più a lungo, facendo scorrere la moto sopra la ruota anteriore durante l'entrata in curva".
La Ducati non è molto indietro rispetto alle RS-GP, ma l'avantreno resta il punto debole dell'edizione 2026. "Abbiamo davvero una moto molto buona, ma attualmente stiamo operando al limite", ha evidenziato Di Giannantonio. Al Mugello si è visto qualche progresso, ma non basta. Il motore di Borgo Panigale resta un punto di riferimento, ma l'altro grande punto debole è il bilanciamento, come dimostrano i problemi in percorrenza di curva. Persino Marc Marquez riscontra difficoltà, vista la sua tendenza ad allargarsi in curva e i problemi in inserimento.
Marc Marquez sulla Ducati GP26

Problema irrisolto di sottosterzo

Aprilia riesce a scavare un gap soprattutto nelle fasi finali di gara, con la GP26 che consuma le gomme in modo più repentino. Man mano che cala la gomma posteriore, le difficoltà di inserimento in curva diventano più evidenti per le Ducati. E i piloti sono costretti a rallentare il passo onde evitare cadute. D'altronde la Desmosedici ha sempre avuto uno storico problema di sottosterzo, fa parte della sua genetica, sin dall'arrivo di Gigi Dall'Igna. Un "difetto" mitigato negli anni scorsi dalle ultime evoluzioni delle gomme Michelin e dall'aerodinamica.
Con l'arrivo di una Aprilia ben bilanciata, le Desmosedici si ritrovano a dover inseguire i "cugini". Quando la gomma posteriore cala, i piloti hanno difficoltà a cercare quel sovrasterzo necessario in curva e devono abbassare il ritmo. Un tallone d'Achille che si sta rivelando fatale in questo campionato MotoGP, in mano alla Casa veneta, ma ancora tutto da scrivere.

Leggi anche

Valentino Rossi chiude il mercato: Luca Marini resta fuoriValentino Rossi chiude il mercato: Luca Marini resta fuori
Mercato piloti sotto scacco di Tech3: Steiner prepara il colpaccioMercato piloti sotto scacco di Tech3: Steiner prepara il colpaccio
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Fabio Di Giannantonio

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez pilota Ducati nella FP1 MotoGP a Balaton Park Circuit
MotoGP

MotoGP Ungheria, classifica FP1: Marquez comanda al Balaton, Bezzecchi 9°

05 giugno 2026
Guenther Steiner
MotoGP

Mercato piloti sotto scacco di Tech3: Steiner prepara il colpaccio

05 giugno 2026
toprak-motogp-balaton
MotoGP

Toprak Razgatlioglu, la carica al Balaton Park: “Top 10 sarebbe incredibile”

05 giugno 2026

Altre notizie

fernandez-moto3-squalifiche

Moto3, stangata ad Adrian Fernandez: squalifica da 6 GP per irregolarità tecniche!

In Pista
Marc Marquez pilota Ducati nella FP1 MotoGP a Balaton Park Circuit

MotoGP Ungheria, classifica FP1: Marquez comanda al Balaton, Bezzecchi 9°

MotoGP
moto2-agius-alonso-ungheria-fp1-1-1

Fumata bianca in Moto2 e incidente sfiorato tra Agius e Alonso, brivido alla Acosta-Marquez

In Pista
Guenther Steiner

Mercato piloti sotto scacco di Tech3: Steiner prepara il colpaccio

MotoGP
toprak-motogp-balaton

Toprak Razgatlioglu, la carica al Balaton Park: “Top 10 sarebbe incredibile”

MotoGP

Articoli popolari

Valentino Rossi

Valentino Rossi chiude il mercato: Luca Marini resta fuori

MotoGP
benistant-infortunio-mxgp-motocross

Motocross, il dramma di Thibault Benistant: parte la campagna di aiuti

Motocross
Nicolò Bulega e Iker Lecuona piloti Aruba Ducati Superbike in posa sorridenti per una foto

Lecuona in MotoGP con Gresini, ma il piano A era diverso: il retroscena sul rifiuto

Superbike
Isle of Man TT

Il Senior per salvare un'edizione del TT 2026 da dimenticare tra incidenti e meteo

In Pista
Marc Marquez e Jorge Martin piloti MotoGP

Marc Marquez smentisce Jorge Martin: botta e risposta a Balaton Park

MotoGP

Loading