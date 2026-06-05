Brivido nelle prime prove libere Moto2 per un problema tecnico. Cos'è successo e com'è andato il turno.

Senza esagerare troppo, sfiorato un incidente alla Acosta-Marquez per pochissimo. Protagonisti stavolta Senna Agius e David Alonso nelle prime prove libere Moto2, con bandiera rossa a 3:53 dalla fine. Il motore della KALEX del pilota australiano di colpo è esploso, rilasciando una corposa fumata bianca che tra avvolto il colombiano che lo seguiva. Fortunatamente era un po' più a distanza rispetto al momento MotoGP citato e ha quindi avuto il tempo per spostarsi fuori traiettoria. Tutto OK quindi per i due ragazzi Moto2, chiaramente in Intact GP sorridono poco, anche se meglio adesso che in gara... Alla fine semaforo verde ed i piloti sono rientrati in pista per il poco tempo rimasto, completando così il primo turno del fine settimana al Balaton Park senza ulteriori intoppi.

Moto2, Gonzalez detta il passo

Ricordiamo in primis un ritorno mondiale interessante. Jacob Roulstone a fine 2025 aveva attirato l'attenzione per l'assenza di una sella Moto3 per la stagione successiva, rimanendo alla fine fuori dalla griglia. Per lui si sono aperte le porte nel Team Ciatti-Boscoscuro nell'Europeo Moto2 del FIM MotoJunior, ma ecco ora una pronta occasione nel Mondiale di categoria: correrà per qualche GP (non è chiaro quanti) con la KALEX di Honda Team Asia per l'infortunato Mario Aji. In più, ecco anche Xabi Zurutuza, altro ex Moto3 al rilancio dall'anno scorso nell'Europeo Moto2 ed ora ingaggiat

o fino a fine stagione nel Mondiale di categoria da KLINT Forward dopo l'addio a Jorge Navarro. Guardando ai tempi, il leader iridato della Moto2 non ci ha messo molto a portarsi al comando, anzi c'è stato un momento in cui Manuel Gonzalez e Senna Agius hanno comandato la classifica di queste FP1 appena concluse. Prima appunto di quanto vi abbiamo raccontato in precedenza... Il duo Intact GP è al centro delle voci di mercato, sembra infatti che anche per lo spagnolo, che sembrava incredibilmente ignorato dalla MotoGP, abbia qualche possibilità. Come anche David Alonso, che alla fine ha chiuso in 2^ posizione, ricordiamo che anche Daniel Holgado e Izan Guevara sarebbero in orbita MotoGP per la stagione 2027, e si vocifera pure di Celestino Vietti possibile interesse per VR46, anche se appare un'ipotesi molto più remota... Al momento gli annunci di mercato MotoGP sono tutti bloccati in attesa del famoso Patto della Concordia con Liberty Media, che ancora tarda ad arrivare. Tornando alla classe intermedia, ecco com'è andata.

La classifica FP1 Moto2