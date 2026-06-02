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Dopo il trionfo al Mugello, sfida magiara: Aprilia contro tutti a Balaton Park. Orari TV e streaming

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 02 giugno 2026 alle 21:00
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MotoGP al Balaton Park subito dopo il weekend al Mugello. Aprilia ancora regina? Tutti gli orari TV e streaming.
Dopo l'esordio nel 2025, il ritorno per questa seconda edizione del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park. Stavolta a giugno, non ad agosto, ma cambierà poco per gli osservati speciali della MotoGP: tutti i ragazzi Aprilia, a partire dal capoclassifica Marco Bezzecchi, galvanizzato dal trionfo da sogno al Mugello pochi giorni fa. Dopo un GP perfetto, il marchio veneto conquisterà anche il tracciato magiaro? Vedremo come starà Marc Marquez, vincitore delle due gare nell'edizione inaugurale, e più in generale come sta Ducati, che deve assolutamente recuperare terreno contro la "nemica", punti di domanda poi in casa KTM, Honda e Yamaha dopo un GP complesso. Non dimentichiamo due sostituti: Cal Crutchlow confermato in LCR Honda per l'infortunato Zarco anche per la trasferta al Balaton Park, mentre Gresini Racing schiera il pilota Superbike Iker Lecuona al posto di Alex Marquez ancora fermo per lesione.
Guardando alle altre due classi, in Moto2 segnaliamo il ritorno di Angel Piqueras per la prima volta dal serio infortunio ad Austin, certo se i medici in circuito gli daranno il via libera. In Moto3, oltre ai più esperti è meglio fare grande attenzione agli esordienti: Uriarte ha vinto il primo GP, Danish ha conquistato il primo podio, Morelli e Pratama sono stati sempre nella mischia. Sicuramente saranno ancora più carichi dopo un GP d'Italia da protagonisti! Per i nostri invece, chissà... Di seguito tutti gli orari del Gran Premio d'Ungheria: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), differita su TV8 per le tre gare della domenica.

Diretta integrale su Sky Sport MotoGP

Venerdì 5 giugno
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 6 giugno
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 7 giugno
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 26 giri

Gli orari su TV8

Sabato 6 giugno (diretta)
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 7 giugno (differita)
13:00 Moto3 Gara – 20 giri
14:15 Moto2 Gara – 22 giri
16:00 MotoGP Gara – 26 giri

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