Mugello magico: l’ascesa di Hakim Danish, nuovo fenomeno malese della Moto3

Hakim Danish riporta la Malesia sul podio per la prima volta in 10 anni. Un risultato non certo casuale per il 18enne di MSi Racing, ecco perché.

Hakim Danish ha appena cominciato la sua prima stagione in La Malesia potrebbe aver trovato un altro beniamino di caratura mondiale. Condizionale d'obbligo,ha appena cominciato la sua prima stagione in Moto3 , ma il primo podio arrivato oggi al Mugello (considerato da sempre uno dei tracciati più difficili nel Campionato del Mondo) non è un risultato casuale, ma il primo frutto di segnali concreti. Dopo Zulfahmi Khairuddin, primo malese in assoluto su un podio mondiale (2012) ed ora perno del programma di crescita delle giovani promesse delle due ruote, poi Khairul Idham Pawi, primo malese a vincere un GP in un Mondiale (2016), senza dimenticare Hafizh Syahrin, tre podi mondiali e primo malese in MotoGP, ecco che arriva il 18enne del team MSi Racing a continuare la strada.

Crescita continua

Risale all'anno scorso la sua prima "prova" mondiale, una wild card nel GP Malesia con la sua squadra attuale, con cui ha corso anche nel JuniorGP (ora MotoJunior). Ha poi disputato i due GP di fine 2025 da sostituto, in seguito è arrivato l'annuncio che l'arrembante malese avrebbe esordito a tempo pieno nel Mondiale Moto3. Bisogna sottolinearlo, con merito: spicca il 3° posto nella scorsa stagione Red Bull Rookies Cup, dietro al campione Brian Uriarte (oggi vittorioso) ed a Veda Pratama (protagonista per il podio nel GP d'Italia ma caduto sul finale). Non sono mancati già vari segnali molto interessanti, come l'aver comandato alcuni turni nel corso di più fine settimana di gara o aver ottenuto piazzamenti di rilievo. L'anno scorso in tre GP era già andato a punti due volte!

Non sono da trascurare però nemmeno i risultati ottenuti in questo 2026, che dimostrano progressi davvero da sottolineare: eccezion fatta per il GP Thailandia, è sempre andato a punti e in Catalunya in particolare aveva sfiorato il primo podio Moto3, chiudendo 7° per un piccolo errore all'ultimo giro che gli aveva fatto perdere posizioni nel battagliero gruppo di testa. Miglior risultato fino a quel momento, dopo due P13 e due P10, a conferma di una partenza di stagione già notevole, con una crescita continua. Con i citati Uriarte e Pratama, più Marco Morelli, ecco che Hakim Danish si unisce alla lista degli agguerriti esordienti già da podio in questo Mondiale Moto3 2026. Le nuove leve del Motomondiale sono pronte a dire la loro, e non solo dalla Spagna.