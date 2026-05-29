Nel gran caldo di Aragon, in Spagna, la Superbike si accende: Nicolò Bulega ha speso la seconda sessione per preparare la gara mentre il rivale Iker Lecuona ha stampato la Ducati con violenza nelle protezioni. Pilota in piedi, ma un pò dolorante.

L'aumento della temperatura asfalto ha rallentato le operazioni, per cui il riferimento mattutino di Bulega è rimasto distante. L'altro ducatista ufficiale ci ha dato dentro, è scontato che ci tenga moltissimo a battezzare il primo successo con la Rossa proprio sulla pista di casa. Lecuona viene da dodici secondi pista di fila, sempre dietro allo scatenato compagno di squadra che è in striscia vincente da diciannove corse: in questa stagione le ha vinte tutte, più le quattro dei finale di Mondiale scorso.

Sam Lowes si mette in mezzo

Su questo tracciato contraddistinto dal rettilineo da un chilometro e con alta usura di gomme, la cosa più importante è trovare un assetto che permetta alle gomme di non finire arrosto dopo pochi passaggi. E' su questo punto che Nicolò Bulega si è concentrato, lasciando perdere il time attack che invece è specialità di casa Sam Lowes . Il britannico ha infilato la Ducati Marc VDS in mezzo alle due factory, facendosi perdonare il passo falso, banale scivolata, in apertura delle prove mattutine.

Honda ha trovato la strada?

In questa Superbike così monocorde è necessario andare a cercare novità fra le pieghe delle classifiche. In questa prima giornata Honda ha dato qualche timido segnale di risveglio con Jake Dixon a ridosso della top ten (dodicesimo nella FP2) e un Somkiat Chantra finalmente distanze dalla coda della classifica (quattordicesimo). Certo, la Ducati resta lontana quasi un secondo, ma è già qualcosa in più del niente che si è visto finora. Siamo a metà campionato ma Dixon è al debutto stagionale, causa l'incidente nel precampionato in Australia. Alla CBR-RR sicuramente hanno giovato i due giorni di test a Misano settimana scorsa, ma non va dimenticato che il Motorland è uno dei tracciati storicamente più favorevoli alla Honda. Il sabato di gara chiarirà la situazione.

Yamaha e BMW, chi le ha viste?

La Bimota di un ottimo Axel Bassani è l'unica superstite in mezzo all'armata di Ducati, discreto venerdi pure per la Kawasaki di Garrett Gerloff, che naviga in settima posizione. Chi sembra veramente brancolare nel buio è la Yamaha: Andrea Locatelli non riesce ad uscire dal tunnel in nessuna condizione e su nessun circuito, tredicesimo. Peggio ancora Gardner (caduto), Manzi e un Vierge imprevedibilmente desaparecido. Fa poco testo la BMW che senza i titolari Oliveira e Petrucci infortunati schiera due titolari dell'endurance (van Der Mark e Soomer) ed è scomparsa dai radar. Qui dentro Toprak Razgatlioglu pochi mesi fa aveva vinto due gare su tre...