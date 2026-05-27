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Strappo Ducati-Seewer: accordo concluso, progetto MXGP avanti con Bonacorsi e Vlaanderen

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 27 maggio 2026 alle 17:17
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Il progetto Ducati nel Motocross perde pezzi: da tre piloti al via, avanti solo con due in MXGP.
Di oggi la notizia che Jeremy Seewer e il marchio bolognese hanno interrotto prematuramente e di comune accordo la collaborazione, con effetto immediato. Dopo due podi ottenuti nel 2025, due terzi posti in Svizzera e in Francia, la nuova stagione non è iniziata al meglio. Lo svizzero, tre volte vice-campione MXGP, ha fatto fatica in questi primi round, ma potrebbero anche esserci altri motivi che non conosciamo. L'accordo che doveva terminare a fine 2026 però è stato interrotto anzitempo. Il team Red Bull Factory MXGP proseguirà in classe regina con Andrea Bonacorsi e Calvin Vlaanderen a partire dal GP del prossimo weekend in Germania.
Da sottolineare che nello scorso GP di Francia il pilota italiano ha messo a referto la prima top 10 con la Desmo450 MX con l'ottavo posto assoluto alla fine delle due manche. Segnali che la Rossa del Motocross sta facendo qualche passo avanti, anche se non è da posizioni di vertice quest'anno dopo il debutto particolarmente incoraggiante, con anche i due podi citati firmati da Seewer. Ma la stagione 2026 è lunga e siamo solamente nelle battute iniziali, vedremo se Ducati riuscirà a risollevarsi o sarà quello che possiamo definire un "anno di transizione".

La nota ufficiale 

Ducati e Jeremy Seewer comunicano di aver deciso di comune accordo di interrompere la collaborazione tra il pilota svizzero e il Red Bull Factory MXGP Team, con effetto immediato.
La squadra ufficiale Ducati nel Mondiale MXGP proseguirà la sua partecipazione al campionato 2026 con Andrea Bonacorsi e Calvin Vlaanderen, a partire dal GP di Germania a Teutschenthal in programma il 30 e 31 maggio.
Ducati desidera ringraziare Jeremy, con cui la casa italiana ha ottenuto due podi nel 2025, con i terzi posti a Frauenfeld (CH) e Ernée (FR) e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

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