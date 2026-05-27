Mugello bestia nera per Marco Bezzecchi, missione storica per rompere il tabù

Marco Bezzecchi si appresta a vivere il primo GP d'Italia da leader iridato MotoGP. Ma per ora il Mugello non è tra le sue piste favorite...

Capoclassifica MotoGP, prontissimo per la sfida di casa, eppure Marco Bezzecchi ha proprio nel Mugello una "bestia nera". Nelle classi minori ha messo a referto qualche podio, in MotoGP invece contiamo solamente la Sprint del 2023, quand'era ancora con Ducati VR46, mentre nei GP della domenica è totalmente a secco. Se guardiamo poi alle vittorie, neanche l'ombra in nessuna classe mondiale. Insomma, con Aprilia ci sarà un bel tabù da provare finalmente a sfatare! Anche perché pure il marchio di Noale non vanta risultati eccellenti, tranne un 3° posto di Aleix Espargaro nel GP d'Italia del 2022... A

Un Gran Premio importante

"Da italiano avrò una bella responsabilità al Mugello, come sempre. Si cerca però di affrontarla come se fosse un'altra gara" ha esordito Marco Bezzecchi, protagonista oggi col compagno di box Jorge Martin, con l'AD Massimo Rivola e con il responsabile comunicazione Antonio Boselli, di un evento Aprilia presso il Museo Piaggio a Pontedera, Pisa (in foto di copertina). Non è mancato un incontro, un botta e risposta nell'Auditorium del Museo con giovani e studenti, che hanno anche potuto vedere dal vivo l'Aprilia RS-GP26, esposta nel piazzale intitolato a Corradino d’Ascanio e in seguito fatta rombare. Un'occasione di parlare coi giovani molto apprezzata, così come il continuo supporto da parte degli addetti ai lavori, in questo caso nel comune toscano.

"La passione si sente nell'aria, mi ha ricordato molto quando sono andato a Noale. Sicuramente dà una spinta in più" ha sottolineato Bezzecchi. L'atmosfera quindi si scalda sempre di più verso il Gran Premio d'Italia sul mitico Autodromo del Mugello. Piloti italiani come sempre attesi al varco dai tifosi, quest'anno però ci sarà inevitabilmente un occhio di riguardo per Marco Bezzecchi, che arriva a questo appuntamento da leader della classifica MotoGP. Con il chiaro obiettivo anche di archiviare le sensazioni non proprio positive del GP in Catalunya, anche se appunto storicamente il Mugello non è la pista più amata né dal pilota di Rimini né dal marchio veneto. Ma si sa, ogni anno è una storia a parte e i tabù sono una sfida extra, visto che sono fatti per essere sfatati, giusto?