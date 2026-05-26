"Ci vediamo al Mugello!": Ducati riabbraccia Marc Marquez, Gresini Racing chiama Pirro

Marc Marquez torna in azione nel GP d'Italia al Mugello e Michele Pirro corre nuovamente con Gresini, stavolta per Alex Marquez.

Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'Autodromo del Mugello. Dopo l'assenza causata dalla caduta da paura con conseguente infortunio e opportunità per un doppio intervento a Le Mans, ecco che la squadra Ducati factory ha di nuovo il suo #93. Si attende ora l'esito dei controlli per Pecco Bagnaia, che aveva espresso timori e preoccupazione per un polso "non a posto" dopo l'incidente con Zarco ( fuori causa molto a lungo, se non per tutta la stagione ) e Marini in Catalunya. Infine, Gresini Racing non avrà solo Fermin Aldeguer al via: il tester Michele Pirro disputerà il GP al Mugello al posto di Alex Marquez, fuori per almeno questi due round . E per il round del Balaton Park? Forse si dovrà pensare a qualcun altro, visto che c'è la tappa CIV Superbike a Imola, concomitante appunto con l'evento in Ungheria del weekend 7-8 giugno.

Le comunicazioni Ducati e Gresini Racing

"Dopo aver superato positivamente le visite mediche, Marc Márquez partirà domani per il Mugello. Giovedì è previsto un ultimo controllo in pista per ottenere l'idoneità a correre nel GP d'Italia". È una notizia già molto positiva per Ducati, che ha bisogno del suo campione per dare la svolta ad un inizio di stagione fatto di troppi alti e bassi per il marchio. Campione e vice-campione MotoGP in carica infortunati in sequenza poi non ha aiutato, per questo serve anche la presenza di Michele Pirro, soprattutto lato tester. L'abbiamo già visto a inizio anno per Fermin Aldeguer infortunato (la foto di copertina è di quel periodo), adesso passa dall'altra parte del box per due GP.

Si spera che invece per Pecco Bagnaia tutto si sia risolto in un forte colpo nel corso dell'incidente e nulla più, ancora non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo dopo le dichiarazioni del piemontese successive ai test di Barcellona. La classifica generale per il momento ci dice che la difficile situazione Ducati è alleggerita solamente da Fabio Di Giannantonio, attualmente 3° dietro al duo Aprilia factory (oltre alle varie voci di mercato che lo riguardano dopo questa partenza di campionato).