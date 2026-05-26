Shock e attesa per Benistant, la MXGP continua: gli orari del GP Germania a Teutschenthal

MXGP , MX2 e WMX nuovamente in azione nel weekend, impegnati nel secondo di tre eventi consecutivi: presentazione e orari.

"È troppo presto per fornire ulteriori aggiornamenti, poiché il corpo di un atleta di alto livello a volte può riservare delle sorprese allo staff medico". Si cerca quindi di tenere viva la speranza di un pronto recupero per il 23enne di Avignone. Nel frattempo Teutschenthal attende MXGP, MX2 e WMX per un nuovo appuntamento del Mondiale 2026: di seguito la presentazione e tutti gli orari del GP. È già tempo di pensare al GP di Germania, anche se il paddock del Mondiale Motocross è ancora in attesa di notizie su Thibault Benistant dopo il grave incidente di domenica nel round in Francia . Dal Team Honda Motoblouz SR Motul s'è saputo solo che è stato operato, aggiungendo poi nella nota ufficiale cheSi cerca quindi di tenere viva la speranza di un pronto recupero per il 23enne di Avignone. Nel frattempo Teutschenthal attende MXGP, MX2 e WMX per un nuovo appuntamento del Mondiale 2026: di seguito la presentazione e tutti gli orari del GP.

Dove eravamo rimasti

L'incidente di Thibault Benistant e quei cinque giri con pilota a terra a bordo pista circondato dal personale medico, senza un minimo accenno di bandiera rossa ma solo bandiere gialle, ha scatenato varie polemiche. Il campione MXGP in carica Romain Febvre ha alzato la voce più di tutti puntando il dito contro la FIM, vari altri però l'hanno seguito, evidenziando l'incredibile situazione verificatasi sulla pista francese. Ci sarà qualche risposta? Intanto continua la sfida mondiale, in top class si accende la sfida soprattutto tra il leader iridato Lucas Coenen e Jeffrey Herlings vicinissimo dopo il trionfo numero 115 a Lacapelle Marival. Da valutare Tim Gajser, che ha accusato un forte colpo ad un ginocchio nell'incidente multiplo al via della seconda gara in Francia.

In MX2 occhi puntati sui ragazzi Triumph, che hanno scritto un altro pezzo di storia col primo trionfo di GP di Guillem Farres e la doppietta completata da Camden McLellan. Il campione in carica Simon Laengenfelder rimane saldo in vetta alla classifica e sicuramente mirerà a brillare nel GP di casa. Capitolo WMX, il via mondiale è stato un testa a testa tra la leader Daniela Guillen e la nostra Kiara Fontanesi, ex aequo come punti in Francia con una vittoria ed un secondo posto a testa. Sicuramente sarà più combattiva l'iridata 2025 Lotte van Drunen dopo un weekend a due facce, da non sottovalutare neanche la rientrante Courtney Duncan, che dopo un anno di stop per problemi di salute ha già lanciato segnali decisamente interessanti!

Gli orari del weekend a Teutschenthal

Come sempre, un'eventuale programmazione sulle reti Rai verrà comunicata solo a ridosso del GP. Nel frattempo vi mettiamo gli orari, la diretta integrale sarà garantita su mxgp-tv.com (in abbonamento).

Sabato 30 maggio

12:10 WMX Qualifying Practice

15:00 WMX Gara 1

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 31 maggio

9:45 WMX Gara 2

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2