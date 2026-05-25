Valentino Rossi tenta Di Giannantonio: "Sicuro di volerci lasciare?"

Fabio Di Giannantonio ha regalato la prima vittoria in MotoGP al team VR46 dal 2023. Nonostante il dolore alla mano il pilota capitolino è riuscito a salire sul gradino del podio al Montmelò, al termine di una gara rocambolesca. Un ottimo inizio di campionato per 'Diggia' che però lascerà il box di Tavullia a fine anno.

VR46 ritorna alla vittoria

La prima e unica vittoria di Di Giannantonio in MotoGP risaliva ai tempi di Gresini nel 2023, un trionfo che gli ha garantito l'ingaggio da parte della squadra di Valentino Rossi fino ad oggi. Nel GP di Catalunya di giorni fa è stato colpito da detriti durante la paurosa collisione tra Pedro Acosta e Alex Marquez, che ha interrotto la gara per la prima volta. In seguito a una seconda bandiera rossa, causata da un grave incidente alla curva 1 che ha provocato gravi conseguenze a Johann Zarco , Di Giannantonio ha inseguito il leader della gara Acosta durante l'ultima ripartenza.

Il pilota della Ducati ha conquistato la testa della corsa a tre giri dalla fine e, con un Valentino Rossi raggiante a bordo pista, ha regalato al team la prima vittoria in MotoGP dai tempi di Marco Bezzecchi al Gran Premio d'India del 2023. È stata anche la prima vittoria per VR46 da quando è diventato team satellite ufficiale della Ducati all'inizio della scorsa stagione, quando Pramac ha scelto di migrare verso Yamaha.

L'exploit di Diggia

Attualmente Fabio è il pilota di punta di Borgo Panigale ed è in forma smagliante con la Desmosedici GP26. Ma a fine 2026 lascerà i colori giallo fluo di Tavullia per unirsi al progetto KTM factory, per la nuova era della 850cc. Un divorzio ormai certo per il pilota romano, che non ha mai avuto chance per accedere al team Ducati ufficiale.

Al parco chiuso del Montmelò, Valentino Rossi era raggiante per la vittoria appena conquistata. "Sei sicuro di volerci lasciare?", ha chiesto il Dottore in tono scherzoso. "Ottimo lavoro! Bravo", ha aggiunto il nove volte iridato prima di abbracciare il suo atleta e fargli il segno del pollice in su. Nel 2027 ci sarà Fermin Aldeguer nei ranghi VR46, in arrivo dal team Gresini. Tuttavia, a causa dei forti dubbi sul futuro di Franco Morbidelli, ancora non si sa chi sarà il compagno di box di Aldeguer. "Ci sono diverse opzioni, diverse cose da capire - ha spiegato Valentino Rossi -. Non c'è ancora niente di ufficiale, vedremo". Al momento due le opzioni plausibili: Luca Marini o Nicolò Bulega, dominatore Superbike pupillo di Ducati Corse.