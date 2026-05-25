Torna il campionato mondiale delle derivate di serie, round numero 6 del calendario: al Motorland sarà ancora dominio Bulega-Ducati? Ecco il programma per seguire l'azione in pista.

Nicolò Bulega si è rivelato imbattibile nelle prime quindici gare Superbike del 2026 e c'è la sensazione che anche ad Aragon possa ulteriormente allungare la sua striscia vincente. Ha stabilito il record di diciannove successi di fila, considerati anche quelli di fine 2025, qualcosa di impressionante. Lo scorso anno al Motorland siglò la pole position e vinse Superpole Race e Gara 2, dopo la sconfitta per 30 millesimi contro Toprak Razgatlioglu in Gara 1. Non può che partire da favorito anche in questo weekend in cui si disputa il sesto round del calendario.

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Superbike, Ducati al top anche ad Aragon

Scontato dire anche che sarà la Ducati il riferimento della griglia anche da Aragon, praticamente tutti i piloti che guidano la Panigale V4 R sono competitivi. Il pilota con più pressione nel dover cercare di battere Bulega è sicuramente Iker Lecuona, il suo compagno di squadra nel team Aruba Ducati, reduce da dodici secondi posti di fila e determinato a conquistare la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike. Anche se pensare di riaprire la corsa al titolo appare utopistico, sarebbe comunque importante per lo spagnolo riuscire a interrompere la streak di Bulegas.

Sicuramente da considerare per la zona podio anche Yari Montella, che nello scorso round SBK a Most è salito per tre volte sul terzo gradino del podio ed è terzo nella classifica generale. Il suo obiettivo è avere continuità. Quello del suo compagno di squadra Alvaro Bautista, infortunato in Repubblica Ceca , è riuscire a tornare a correre proprio al Motorland. Vedremo se il Barni Spark Racing Team potrà contare su entrambi i suoi piloti.

Da tenere d'occhio anche ducatisti come Sam Lowes (Elf Marc VDS) e Lorenzo Baldassarri (Go Eleven), ma che il rookie Alberto Surra del team Motocorsa, particolarmente in forma negli ultimi round e veloce anche nel recente test Superbike a Misano Adriatico, sede della settima tappa del calendario (12-14 giugno).

SBK, quale sarà la seconda forza al Motorland?

A Most una grande sorpresa è stata sicuramente la Kawasaki, sempre in top 6 con Garrett Gerloff. Nel test a Misano sono state provate delle novità e, chiaramente, l'idea è quella di confermarsi a un ottimo livello anche in questo weekend in Spagna. Voglia di fare bene non manca neppure ai "cugini" della Bimota, con Alex Lowes e Axel Bassani che hanno lavorato sodo in Emilia-Romagna per cercare di fare progressi con la KB998 Rimini.

Intenso anche il lavoro della Yamaha, che in Italia ha macinato chilometri con tutti i suoi piloti per provare ad alzare il livello di una R1 sicuramente al di sotto delle aspettative nella prima parte di stagione Superbike 2026. BMW sarà senza Miguel Oliveira, che dovrebbe essere sostituito nuovamente dal tester Michael van der Mark. In dubbio la presenza di Danilo Petrucci, a sua volta infortunato in Repubblica Ceca

In casa Honda dovrebbe esserci il debutto ufficiale in un weekend di gara di Jake Dixon, che a Misano è tornato a guidare la CBR1000RR-R Fireblade SP a distanza di circa tre mesi dall'incidente nel test a Phillip Island. Ha ancora dolore al polso sinistro e dovrà superare la consueta visita medica del giovedì, però dovrebbe ricevere il via libera per poi provare ad affrontare le varie sessioni e le gare.

Dove vedere il round in diretta tv e streaming

Il round Superbike ad Aragon sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport, sul canale Sky Sport Arena (204). Per la diretta tv e streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW, mentre il canale in chiaro TV8 trasmetterà la gare solamente in differita. Nel prossimo weekend ci sarà anche la MotoGP, protagonista al Mugello con il Gran Premio d'Italia, questo incide sulla programmazione Sky, che detiene i diritti di entrambi i campionati. Di seguito gli orari tv e streaming per seguire l'azione al Motorland.

Venerdì 29 maggio 2026

10:35-11:20 – WorldSBK FP1

13:55-14:35 – WorldSSP Superpole

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:25 – WorldSPB Superpole

Sabato 30 maggio 2026

11:15-11:30 – WorldSBK Superpole

12:30 – WorldSSP Gara 1 (15 giri)

14:00 – WorldSBK Gara 1 (18 giri) (16:45 differita TV8)

15:15 – WorldSPB Gara 1 (11 giri)

Domenica 31 maggio 2026

11:10 – WorldSBK Superpole Race (10 giri) (16:40 differita TV8)

13:00 – WorldSPB Gara 2 (11 giri)

14:00 – WorldSSP Gara 2 (15 giri)

15:30 – WorldSBK Gara 2 (18 giri) (17:30 differita TV8)