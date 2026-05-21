Superbike Test Misano, classifica giorno 2: sempre Bulega, Ducati da paura

Si chiude nel segno della Ducati questo test in Emilia-Romagna: Bimota, Kawasaki, Yamaha, BMW e Honda hanno tanto da lavorare ancora.

È andato in archivio anche il secondo e ultimo giorno di test Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Per tutti i team presenti è stata una grande occasione di prepararsi al round a Misano Adriatico del weekend 12-14 giugno, ma anche per lavorare in generale sullo sviluppo delle rispettive moto, ostacolato in inverno dalla pioggia che ha rovinato i test pre-campionato. Da sfruttare il tempo a disposizione sulla pista romagnola. Chi lo ha fatto bene è sicuramente la Ducati, che aveva dominato la prima giornata e si è ripetuta anche nella seconda.

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SBK 2026, risultati test Misano: tempi ufficiali e classifica finale

Il miglior tempo è stato realizzato da Nicolò Bulega, l'unico che è riuscito ad andare sotto l'1'32". Stamattina ( QUI i tempi) aveva fatto registrare un 1'31"871, nella sessione del pomeriggio è migliorato chiudendo in 1'31"769. Il dominato del campionato mondiale Superbike 2026 non lascia la P1 neanche nel test. Si tiene dietro ancora una volta il compagno di squadra Iker Lecuona, staccato di 413 millesimi.

In terza posizione, come nel giorno 1 e come nelle tre gare del weekend SBK a Most, c'è Yari Montella. Una bella conferma del pilota del Barni Spark Racing Team, che a Misano ha avuto anche l'occasione di provare un nuovo forcellone bibraccio realizzato da Suter. Appena dietro di lui, di solo 2 millesimi, c'è la Ducati di Sam Lowes del team Elf Marc VDS.

Poker di Panigale V4 R nella classifica del pomeriggio, ma considerando la combinata dobbiamo aggiungere anche quella di Alberto Surra del team Motocorsa a chiudere la top 5 di oggi. Poi ci sono le Bimota KB998 Rimini di Axel Bassani e Alex Lowes, a oltre 6 decimi da Bulegas. Seguono le Ducati di Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) e Tarran Mackenzie (MGM Optical Express), top 10 chiusa dalla Yamaha R1 guidata da Remy Gardner (GYTR GRT).