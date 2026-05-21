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Superbike Test Misano, giorno 2: Bassani si infila tra le Ducati, i tempi alle ore 13

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 21 maggio 2026 alle 12:55
Axel Bassani pilota Bimota Superbike nel Misano Test WorldSBK
Superbike Test Misano, giorno 2: tempi e classifica alle ore 13
Panigale V4 R si conferma il riferimento anche oggi, sempre con il leader del Mondiale SBK in testa: Bimota secondo miglior costruttore al mattino.
La prima sessione del secondo e ultimo giorno di test Superbike a Misano Adriatico è terminata con Nicolò Bulega autore del miglior tempo. Dopo aver chiuso in vetta anche la prima giornata, il pilota del team Aruba Ducati si è messo davanti anche stamattina, chiudendo in 1'31"871. È stato l'unico ad andare sotto l'1'32".
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Test Superbike Misano, i risultati a metà day 2: tempi e classifica

La Panigale V4 R è la migliore moto della griglia SBK e la cosa è confermata anche in questo test, anche se va ricordato che BMW è priva dei piloti ufficiali Miguel Oliveira e Danilo Petrucci (infortunati) e dunque non sta riuscendo a sviluppare pienamente il potenziale della M 1000 RR. C'è comunque il tester Michael van der Mark, che conosce molto bene la moto tedesca e sta cercando di dare il suo contributo al meglio.
Alle spalle di Bulega ci sono le Ducati di Sam Lowes (Elf Marc VDS) e Alberto Surra (Motocorsa). Quest'ultimo è uno dei rookie del Mondiale Superbike 2026 e negli ultimi round ha alzato il livello delle sue prestazioni, conquistando ottimi risultati. Sembra che anche a Misano Adriatico si stia trovando a suo agio.
La prima moto non Ducati della classifica alle ore 13 è la Bimota KB998 Rimini di Alex Bassani, quarto a 559 millesimi dal leader. Dietro di lui altre tre Panigale, quelle di Yari Montella, di Iker Lecuona e di Lorenzo Baldassarri. Ce ne sono sei nelle prime sette posizioni, impressionante.
In top 10 ci sono anche le Yamaha R1 di Remy Gardner e Xavi Vierge, rispettivamente ottavo e nono. Il decimo tempo è di un altro ducatista, Tarran Mackenzie del team MGM Optical Express. In casa Honda, anche nella FP1 è stato il rientrante Jake Dixon il pilota più veloce, seppur diciassettesimo in classifica. Alle ore 14 riparte l'azione in pista a Misano con la seconda e ultima sessione di questo test SBK.
Classifica Tempi Giorno 2 Misano Test Superbike WorldSBK
Test Superbike Misano, risultati giorno 2: tempi e classifica alle ore 13

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