Diggia pericolo scampato tra i detriti: Valentino Rossi pensiero per Marquez

VR46 porta a casa un altro risultato importante in questo campionato MotoGP. Fabio Di Giannantonio ha conquistato la sua prima vittoria stagionale con la Ducati GP26 al Montmelò, al termine di una gara costellata da incidenti, imprevisti, infortuni e sanzioni post traguardo. Il pilota romano ha vissuto momenti terrificanti in seguito alla collisione tra Alex Marquez e Pedro Acosta. Nel weekend catalano era presente anche il patron della squadra, Valentino Rossi

Spettacolo surreale sotto gli occhi di Rossi

Di Giannantonio ha vissuto attimi di paura quando ha visto una moltitudine di pezzi di moto volare nella sua direzione. Non ha potuto evitare il contatto con una ruota, che ha colpito la sua Desmosedici facendolo cadere. Nonostante l'accaduto, Fabio è riuscito a risalire in sella e ha lottato con il dolore per conquistare la vittoria. Valentino Rossi, presente al Montmeló, ha assistito all'impresa del suo pilota.

Mio Dio, che spavento", ha esordito l'italiano, ricordando la caduta che ha coinvolto È stata dura. È stato terribile. Anche 'Diggia' avrebbe potuto farsi male. È stato davvero forte al suo ritorno; ha fatto una gara incredibile, era velocissimo. Ha effettuato tutti i sorpassi come doveva, non ha commesso un solo errore e negli ultimi due giri è stato 7-8 decimi di secondo più veloce di tutti gli altri. Siamo molto orgogliosi di ‘Diggia’, di tutta la squadra. È una vittoria fantastica, davvero emozionante". La MotoGP Legend è rimasto impresso da quanto accaduto nella gara lunga di domenica. "", ha esordito l'italiano, ricordando la caduta che ha coinvolto Alex Marquez , Pedro Acosta e Di Giannantonio. "".

Era il GP d'Austria 2020 quando Valentino Rossi rimase coinvolto in un incidente molto simile, vedendosi sfiorare dalle moto di Zarco e Morbidelli che si erano scontrate. Anche allora la buona sorte ci mise lo zampino. Fortunatamente il groviglio del Montmlò si è risolto con ferite non particolarmente gravi per Alex Marquez, a cui il Dottore invia il suo pensiero. "Per fortuna è andata bene, perché quel rettilineo è molto veloce. Per fortuna Alex è riuscito a evitare di colpire il muro con un'angolazione pericolosa quando è caduto. Spero stia bene; se l'è cavata".

La decisione di tornare in pista per la terza ripartenza sta facendo discutere il paddock della MotoGP. Alla fine resta ben poco da fare... "Non hai molta scelta. Non puoi semplicemente arrivare ai box e dire: 'Ho paura, non corro più, torno a casa'. Forse dovresti farlo", ha concluso Valentino Rossi.

Diggia dedica la vittoria a Vale

Per Diggia si tratta della seconda vittoria in MotoGP con il team di Tavullia. La precedente risale al GP del Qatar 2023, decisiva per la sua permanenza in Top Class, quando ancora non aveva firmato un contratto per la stagione successiva. Nonostante a fine campionato i destini di Fabio e VR46 si divideranno, resta un forte legame professionale e affettivo. "Dedico questa vittoria alla squadra e a Vale... Sono una squadra incredibile e ci vogliamo molto bene. Questa vittoria era necessaria, ed era giusto dedicarla a loro".

Al momento la Ducati di Fabio Di Giannantonio è l'unica a restare incollata alle Aprilia al vertice della classifica. L'obiettivo iridato è da prendere in considerazione. "Se si lavora in questo modo, si può sicuramente arrivare a competere per il titolo. Quindi, continuiamo a lavorare".