Nuovi talenti ruggiscono anche al sud, ecco i protagonisti della GP3 nella Murgia

Il motociclismo italiano lamenta un calo di talenti nei campionati entry level e allargare i confini dell'attività sportiva è fondamentale. Il sud, da sempre bacino di grande passione, è anche un terreno da coltivare con attenzione in modo che i ragazzini più promettenti abbiano modo di mettersi in luce e cominciare il cammino verso il top del nostro sport.

La PromoRace Cup 2026 continua il proprio viaggio nel motociclismo giovanile e amatoriale italiano con il GP3 di Cassano (BA), giro di boa del campionato. Sul tracciato del Kartodromo della Murgia, la serie promossa da Demorace ha confermato ha abbassato il baricentro verso il Sud Italia e mettendo in mostra nuovi talenti provenienti dall’area centro-meridionale. L’appuntamento pugliese della selettiva Centro-Sud, valida per l’accesso alla Finale Nazionale MotoASI, ha regalato un weekend intenso e spettacolare. In pista si sono alternate sfide combattutissime, ritorni di grande livello e conferme importanti in tutte le categorie del programma.

Nella Moto5 Sport prosegue il duello al vertice tra Vittorio Cipollaro e Michele Matteo Andolfo. Dopo il successo del pilota siciliano in Gara1, Cipollaro ha risposto imponendosi nella seconda manche e conquistando la vittoria assoluta di giornata davanti al padrone di casa Maurizio Riso.

Nella XRevo Cup il ritorno del Team Braam ha alzato ulteriormente il livello della competizione. Roberto Bresciani domina la classe Leggeri con prestazioni impressionanti, mentre Ernani De Santis si presente come nuovo riferimento della Sport. Continua inoltre la lotta nella Overtime, con Lopez ancora leader della categoria. Ritorni importanti anche nella Pitbike , dove Michele Pezzella e Lopedote conquistano le rispettive classi Leggeri e Sport al termine di gare combattute e ricche di sorpassi.

Un derby siciliano

Grande spettacolo nella MiniGP 110 4S Junior, dove il derby siciliano tra Genna e Ravesi ha infiammato il pubblico sugli spalti. Genna centra una doppietta fondamentale per la classifica, mentre Ravesi firma uno dei migliori tempi in assoluto per la propria categoria al Kartodromo della Murgia. Tra i protagonisti assoluti del weekend spicca poi anche Maicol Colazzo, autentico mattatore della MiniGP 160 Leggeri e successivamente protagonista anche tra le Minimotard. Il pilota pugliese conquista pole position, vittorie e miglior ritmo gara davanti al pubblico di casa, sbaragliando le carte in tavola per le classifiche di campionato.

Tanti debuttanti

Nella MiniGP 160 Sport ottima prova della new entry Giuseppe Lisi, mentre la categoria Rookie continua a regalare spettacolo e giovani piloti dal grande potenziale. Vigna è ancora il migliore esordiente dei pesanti, mentre Michelangelo Noya vince la sfida con Barboni e Taranto tra i Leggeri.La MiniGP 190 ha invece confermato il valore di Antonio Brandello, autore dell’ennesima pole position stagionale e vincitore nella Leggeri, mentre Angelo Mottola conquista il successo nella Sport dopo una seconda gara di altissimo livello. Positivo il turno di campionato per Angelo Scarano, bravo a contenere il folto gruppo Rookie impegnato nelle bagarre appena oltre il podio assoluto. Gran finale con la Minimotard, con Colazzo ancora protagonista nelle 4T Leggeri e Antonio Platone capace di sfruttare al meglio l’occasione nella Sport. Emozioni anche nella 2T, segnata dalla ripartenza dopo la bandiera rossa e dalla vittoria finale di Cucciniello. La Stagione che proseguirà il 13 e 14 giugno, sul Circuito del Sele di Battipaglia (SA), con un ritorno in terra campana che sa di preludio di quella Finale Nazionale tanto attesa.

(Simone Salsano)