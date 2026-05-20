Pecco Bagnaia in allerta dopo l'incidente: "Qualcosa non va"

Il test MotoGP in Catalunya non è stata una giornata tranquilla per Pecco Bagnaia . Il pilota Ducati ha fatto i conti con i postumi dell'incidente di domenica in gara, che ha visto coinvolti anche Johann Zarco e Luca Marini.

Per il piemontese potrebbe non trattarsi di un semplice colpo di frusta, anche il polso sinistro sarà sotto osservazione medica nelle prossime ore. "L'impatto con il terreno è stato molto duro... Sono partito bene, ma dopo tre giri della terza partenza ho iniziato a sentirmi male; mi girava la testa in frenata e ho rallentato. Forse non ero pronto per la gara, ma alla fine è andata bene e non ho causato problemi".

L'incidente con Zarco

A prendere la scena nel GP di Barcellona non è stato solo l'incidente tra Pedro Acosta e Alex Marquez. Alla curva 1, Johann Zarco ha perso il controllo della sua Honda RC213V, coinvolgendo anche Luca e Pecco. Il piede del pilota francese è rimasto incastrato nella Ducati di Bagnaia. Uno spavento tremendo, e ancor di più vedendo Luca e Pecco inquadrati disperatamente mentre chiedevano aiuto (perché vedevano Zarco immobile, intrappolato sotto la Ducati).

Domenica, il due volte campione del mondo MotoGP ha ammesso di aver sofferto di un colpo di frusta al collo, persistente per tutta la giornata. Ma durante il test MotoGP di lunedì ha avvertito dolore al polso sinistro. Pecco Bagnaia ha guidato fino allo stremo delle forze, collezionando un totale di 23 giri, per provare ciò che Borgo Panigale gli aveva messo a disposizione. Al termine della giornata non si è nemmeno recato in sala stampa per parlare con i media. "Potrei dovermi far controllare di nuovo il polso quando tornerò a casa in aereo, perché ho la sensazione che qualcosa non vada. Quindi proveremo e vedremo", ha spiegato Bagnaia sul canale ufficiale MotoGP.

Pecco sotto osservazione

Massima attenzione sulle sue condizioni di salute, onde evitare problemi nel prossimo appuntamento al Mugello. "Farò sicuramente molta fisioterapia, mi concentrerò sugli aspetti positivi e non esagererò con l'allenamento, perché potrebbe peggiorare la situazione". Nella peggiore ipotesi Ducati potrebbe partecipare al Gran Premio di casa senza i suoi due piloti ufficiali, con Marc Marquez che ancora non ha annunciato la data del rientro.

Intanto la gara in terra catalana per Bagnaia si è conclusa al quinto posto, ma gli hanno assegnato il terzo nei risultati ufficiali. Ciò è dovuto a due penalità inflitte dopo l'arrivo. La prima sanzione è di tre secondi per Ai Ogura (quarto all'arrivo) a seguito di una collisione con Pedro Acosta all'ultima curva. La seconda di 16 secondi per Joan Mir (secondo al traguardo) per violazione del regolamento sulla pressione degli pneumatici.