Tensione tra Gresini e VR46: "Come due bimbi che litigano"

Fermin Aldeguer correrà per il team VR46 dalla prossima stagione MotoGP. Il passaggio del pilota spagnolo dal box Gresini a quello di Valentino Rossi ha creato una certa tensione fra le due squadre satellite Ducati, tanto che Nadia Padovani ha tastato il terreno per firmare un nuovo accordo con Honda. Ma alla fine la squadra di Faenza ha deciso di proseguire con il costruttore di Borgo Panigale, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale.

Tensioni in casa Ducati

Sono state settimane di tensione tra Gresini Racing e Ducati, con il team satellite fondato da Fausto Gresini giunto quasi ad un accordo con HRC. In realtà è sorto un certo malumore quando si è diffusa la notizia del passaggio di Aldeguer in VR46 dal 2027, un affare coadiuvato dalla stessa casa madre Ducati. Quanto basta per creare scintille tra Gresini e VR46, con il marchio emiliano chiamato a fare da paciere per quieto vivere. "È come dover fare costantemente da mediatore tra due bambini che litigano di continuo. È molto estenuante", ha confermato un dirigente del team Ducati a Motorsport.com Spagna.

VR46 "factory supported"

Il futuro di Alex Marquez è legato alla KTM, quello di Fermin Aldeguer alla squadra di Tavullia. In questo modo Nadia Padovani è costretta a colmare un vuoto pesante all'interno del box. È proprio per questo che Gresini sperava di mantenere il numero 54. Un obiettivo che non è stato raggiunto per diverse ragioni. Innanzitutto, non bisogna dimenticare che VR46 ha ereditato lo status di team supportato dalla casa madre, precedentemente detenuto da Pramac.

La squadra di Tavullia ha firmato un contratto biennale (2025 e 2026) con un'opzione di rinnovo per ulteriori tre anni (2027, 2028 e 2029), che era considerato una mera formalità ed è stato già confermato, nonostante il corteggiamento di Aprilia. L'etichetta di squadra "factory-supported" di Ducati in MotoGP garantisce alla VR46 una serie di vantaggi rispetto agli altri team clienti Ducati. Tuttavia, questi vantaggi non si sono tradotti in risultati o in una maggiore visibilità negli ultimi due anni.

Gresini avanti per due anni

Nel 2024, Marc Marquez e suo fratello Alex hanno concluso la stagione MotoGP davanti a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli nella classifica piloti. Nel 2025 Alex Marquez si è assicurato il ruolo di vicecampione del mondo, con tre vittorie e un totale di dodici podi (sesto Diggia e settimo Morbidelli).

Fermin Aldeguer ha scelto di passare in VR46 grazie ad un aumento di stipendio, che sarà sborsato da Borgo Panigale. Inoltre avrà a disposizione la moto con le specifiche più recenti, le stesse di Marc Marquez e Pedro Acosta. Tuttavia, si prevede che tutti i prototipi Ducati saranno praticamente identici nel 2027, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici della MotoGP. Ulteriori sviluppi nel corso della stagione determineranno poi la differenza tra i piloti ufficiali e i piloti satellite.

Intanto il team di Nadia Padovani si sta attrezzando per formare la nuova line-up piloti per il biennio 2027-2028. Sembra quasi fatta per Daniel Holgado, mentre al suo fianco potrebbe esserci Enea Bastianini, desideroso di ritornare nella squadra con cui ha conquistato le prime vittorie in MotoGP. Di Giannantonio naviga verso la riconferma con la formazione di Valentino Rossi, dopo il buon inizio di campionato 2026.