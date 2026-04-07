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Marc Marquez contro il muro ad Austin: l'assenza degli airfence

MotoGP
di Alessio Piana
martedì, 07 aprile 2026 alle 10:00
Marc Marquez
Un inizio di weekend al Circuit of the Americas di Austin quantomeno traumatico per Marc Marquez. Pronti-via, il 9 volte Campione del Mondo è finito a terra alla curva 10, ma soprattutto da lì a poco è finito contro il muro delle vie di fuga. Per fortuna senza rimediare alcuna grave conseguenza, ma correndo dei rischi non di poco conto.

TEMATICA SICUREZZA

Il diretto interessato ha raccontato successivamente la dinamica. In curva 10 è entrato un po' troppo ottimista, quasi con la memoria muscolare del recente passato. Rispetto alle precedenti edizioni del Gran Premio di Austin, tuttavia, proprio in quel tratto sono sorti degli avvallamenti che gli hanno scomposto la moto e, perdendo il posteriore, senza alcun preavviso è caduto, volando rovinosamente verso le vie di fuga a 200 orari.

ASSENZA DEGLI AIR FENCE

Come si è potuto notare anche dalle riprese televisive, Marc Marquez letteralmente ha impattato contro il muretto tra le vie di fuga e la service road, senza airfence contenitivi predisposti proprio in quel succitato tratto. Lo stesso Marc Marquez, in un dialogo con Pecco Bagnaia ripreso dal format "Inside Ducati Lenovo Team" disponibile sul canale YouTube ufficiale Ducati, ha spiegato di aver messaggiato con Loris Capirossi (FIM Safety Advisor al seguito della MotoGP), chiedendo lumi sull'assenza degli airfence.

IL DIALOGO CON PECCO BAGNAIA

"Ho preso il muro", ha esclamato Marc Marquez. "In quel punto non c'è l'airfence?", gli ha domandato Pecco Bagnaia. Con risposta del suo compagno di squadra. "No, ho scritto a Loris (Capirossi) e mi ha detto che sarebbe stato peggio perché lì si va di lato in caso di caduta. Sono comunque arrivato ad una velocità incredibile, come si è visto è saltato tutto!".

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diAlessio Piana

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