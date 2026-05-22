Massimo Rivola e Andrea Dovizioso commentano la ripartenza di Acosta dopo la bandiera rossa, chiedendo un chiarimento regolamentare.

Possiamo dire che in questa stagione MotoGP stanno spuntando varie zone grigie del regolamento. Non le prime, ma abbastanza evidenti da richiedere una riflessione. Dopo il "taglio" di Marc Marquez a Jerez con conseguente nuova regola , sotto i riflettori finisce la ripartenza di Pedro Acosta dopo il gravissimo incidente di Alex Marquez in Catalunya. Un episodio provocato involontariamente dal #37, s'è trattato infatti di un improvviso guaio tecnico alla sua KTM, ma non sono mancate perplessità. Ne ha parlato in primis Massimo Rivola, ma anche Andrea Dovizioso gli ha fatto eco, chiedendo pure lui chiarezza sulla questione. Ci saranno novità dal prossimo GP come nel caso appunto del GP di Spagna?

"Se la gara non fosse stata fermata..."

Massimo Rivola ha preferito non commentare troppo il botto tra Aprilia, quello tra Jorge Martin e Raul Fernandez, liquidandolo con un "È brutto che delle Aprilia si buttino fuori tra loro" e come una questione da risolvere internamente. Ma ha dire la sua sulla ripartenza di Pedro Acosta dopo il primo stop. "Credo che un pilota che per un motivo o per un altro, anche se non è per causa sua come un problema tecnico, causa una bandiera rossa... Il fatto che riparta è possa giocarsi la gara... Mi dispiace poi per quello che è successo con Ogura, ma sono cose che dobbiamo rivedere" è il commento a Sky Sport MotoGP. Non avrebbe quindi permesso ad Acosta di ripartire? "Io pongo un tema sul tavolo. Di fatto ha causato una bandiera rossa, in una gara normale sarebbe stata una gara finita. Non ho niente contro Pedro, però dovremmo rivedere alcune cose".

"Bisogna mettere una regola"

Non è l'unico a parlarne, ci pensa anche un ex MotoGP di indubbia competenza. "Va un po' rivisto il regolamento": sul suo podcast 04recap, Andrea Dovizioso è intervenuto su quanto visto domenica scorsa. Acosta ha avuto un problema tecnico e, anche se non c'è conferma al 100% da KTM, sembra sia stato lo stesso accusato anche da Binder, Bastianini e Vinales sempre in quello stesso GP... "Se tu crei addirittura la bandiera rossa, come in questo caso, per il fattaccio con Alex, ma hai un problema tecnico, e riesci a rientrare ai box... Secondo me bisognerebbe mettere la regola di non avere la possibilità di cambiare la moto. Tu hai rotto la moto, e se non ti avessero centrato ti saresti ritirato".

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