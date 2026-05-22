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La metamorfosi della Ducati GP26 MotoGP: adesso ci siamo

MotoGP
di Alessio Piana
venerdì, 22 maggio 2026 alle 16:26
Pecco Bagnaia
L'ultima MotoGP 1000cc di Ducati parte da un'evoluzione del concetto vincente delle ultime stagioni, per quanto la GP26 abbia subito più cambiamenti rispetto a quanti si siano visti tra la GP24 e la GP25. Se lo scorso anno in Ducati Corse sono stati più conservativi, in materia telaistica/ciclistica la moto espressamente sviluppata per la stagione 2026, a disposizione dei quattro piloti titolari con trattamento Factory (Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio), presenta diversi cambiamenti arrivati al suo ultimo stadio di sviluppo negli ultimi due Gran Premi.

GLI SVILUPPI

Se il motore, da regolamento in virtù del grado A delle concessioni, resta quello 2025 omologato 14 mesi or sono (di fatto il 2024 con modifiche esclusivamente attinenti a materiali per migliorare l'affidabilità e le punte velocistiche), la Ducati GP26 differisce rispetto alla GP25 su più aspetti. L'abbassatore è stato ulteriormente affinato, il telaio è stato rivisto (con un'ulteriore evoluzione provata da Marc Marquez nei Test Post-GP a Jerez de la Frontera), con l'aerodinamica che ha subito una metamorfosi dai test invernali.

AERODINAMICA

Per il 2026 Ducati aveva studiato due diversi concetti, provati dai piloti titolari nei test di inizio stagione. Una versione "ibrida" con carena laterale 2026 e cupolino/ali 2025, più una versione estrema mai più rivista in corso d'opera, durata sostanzialmente dai test di Sepang e Buriram. Considerando che la nuova veste aerodinamica non favoriva la maneggevolezza, il turning e la facilità di guida da parte dei piloti (per ragioni diverse, ma tutti concordi in merito), i quattro piloti Factory hanno iniziato il campionato con l'aeropack 2024. Della GP24 a tutti gli effetti.

L'ULTIMO AEROPACK

Ai Test di Jerez, Ducati ha messo a disposizione due differenti versioni dell'aerodinamica ibrida. Una prima versione con carena laterale 2026 ed un cupolino riprofilato con ali 2024 (introdotta poi in gara per Pecco Bagnaia, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio da Le Mans), un'altra configurazione con carena laterale 2025 e sempre il cupolino più bombato con ali 2024. Quest'ultima è stata adottata dal solo Marc Marquez, scelta rispetto all'altra versione per via del suo stile di guida, statura e corporatura. Se Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli con le loro GP25 corrono con chiaramente l'aeropack 2025 (introdotto al Mugello 2025, utilizzato da Marc Marquez a tempo pieno da Assen, accantonato altresì da Pecco Bagnaia per tutta la passata stagione), i quattro piloti con trattamento Factory con le loro GP26 dai Test Post-GP di Le Mans sono stati uniformati anche con il codone comprensivo dello spoiler e delle seat winglets. Lo stadio finale dell'ultima MotoGP 1000cc di Borgo Panigale.

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