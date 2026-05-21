"Honda SBK no grazie, meglio la Moto2": il paradosso Gonzalez, talento ignorato dalla MotoGP

Manuel Gonzalez vince e convince, ma la MotoGP non chiama: è un caso che lascia molte perplessità.

Manuel Gonzalez è il caso particolare dell'attuale Motomondiale e lascia particolarmente perplessi. Basta guardare il suo curriculum: in evidenza fin da piccolo, poi iridato Supersport 300 2019, infine approdato nel "altro paddock" per una sfida per nulla scontata (anzi spesso rivelatasi fallimentare) che nel suo caso si sta rivelando vincente. Insomma, ha dimostrato ampiamente di essere un pilota di talento, chiunque ne parla solo bene. Eppure, con l'unica eccezione della L'attuale leader del Mondiale Moto2 "snobbato" dalla MotoGP e con qualche richiesta per il 2027 solo dalla Superbike.è il caso particolare dell'attuale Motomondiale e lascia particolarmente perplessi. Basta guardare il suo curriculum: in evidenza fin da piccolo, poi iridato Supersport 300 2019, infine approdato nel "altro paddock" per una sfida per nulla scontata (anzi spesso rivelatasi fallimentare) che nel suo caso si sta rivelando vincente. Insomma, ha dimostrato ampiamente di essere un pilota di talento, chiunque ne parla solo bene. Eppure, con l'unica eccezione della piccola prova l'anno scorso con la Aprilia del team Trackhouse, sembra non basti per la classe regina a tempo pieno...

Honda Superbike? No grazie

Come riporta Marca, l'approdo in MotoGP per il 2027 è "quasi impossibile". Altri colleghi in Moto2 ci arriveranno, lui no, nonostante gli sforzi e una vittoria su Vietti domenica che era un'affermazione chiara, ma anche un segnale di rabbia e frustrazione per la situazione in cui si trova. Gonzalez è convinto che ci sia ancora qualche spazio in MotoGP, dicendo chiaramente al quotidiano spagnolo che "Spero di averli convinti, non so cosa mi manca ancora". Anche se purtroppo le speranze sembrano ridotte al minimo, per non dire ormai inesistenti... Manuel Gonzalez però ha le idee chiare: preferisce continuare a correre in Moto2 all'offerta Honda Superbike, progetto che non decolla proprio.

"Non ci vado, questo è chiaro" ha sottolineato. "Dovunque vada, voglio almeno una moto con cui avere qualche opzione di vittoria e al momento loro sono molto lontani". Meglio quindi rimanere dov'è attualmente. "Ho una moto vincente, perché devo andare dove non posso vincere?" Rimane comunque l'inspiegabile paradosso di un talento snobbato: il più giovane iridato SSP300, già nella storia per i risultati Moto2, e potrebbe essere il primo di sempre dalle derivate di serie a conquistare una corona nel Motomondiale. E non è questione di nazionalità, visto che Izan Guevara e Dani Holgado (dati prossimi al salto MotoGP) sono spagnoli come lui.