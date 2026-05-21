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Niccolò Antonelli ritrova la VR46: sarà coach nella Riders Academy

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 21 maggio 2026 alle 17:30
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Niccolò Antonelli si occuperà della crescita dei giovani piloti della VR46 Riders Academy al via del FIM MotoJunior 2026.
Questo 2026 riserva a Niccolò Antonelli un doppio ritorno alle origini. Rientrato nel CIV a distanza di 15 anni dal titolo conquistato nella (defunta) 125cc, l'ex Motomondiale riabbraccia ufficialmente la VR46 Riders Academy. Il trentenne motociclista romagnolo, attualmente impegnato nella Supersport tricolore con AltoGo Racing Team, tornerà nella celebre scuola di Valentino Rossi con un nuovo ruolo.

ANTONELLI RITORNA NELLA VR46

Per un decennio presenza fissa del Mondiale Moto3 con quattro affermazioni all'attivo, di recente Niccolò Antonelli è passato alle derivate di serie dopo l'esperienza in Moto2. Un biennio in chiaroscuro nel Mondiale Supersport, accettando quest'anno di ripartire dalla serie nazionale con AltoGo Racing Team per portare all'esordio la Yamaha R9. Riassaporata la gioia della vittoria nell'ultimo appuntamento sui saliscendi del Mugello, nel prosieguo della stagione l'originario di Cattolica affiancherà un secondo impegno.

RIDERS COACH

Niccolò Antonelli farà ritorno nella VR46 Riders Academy, offrendo la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni. Nello specifico, assumerà il ruolo di coach dei giovani piloti attesi al via del FIM MotoJunior (ex JuniorGP), con il primo round in agenda questo weekend al Circuit de Barcellona-Catalunya. Da una parte Matteo Gabarrini (MTA Junior Team) nel Mondiale Junior Moto3, dall'altra la coppia del Team Echovit Pasini Racing formata da Lorenzo Pritelli e Leonardo Casadei nella Moto4 European Cup.

LE PAROLE DI ANTONELLI

"Sono veramente felice di poter tornare nella grande famiglia della VR46 Riders Academy al fianco di questi giovani pieni di talento", ha dichiarato Niccolò Antonelli. "Farò del mio meglio per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e continuare a migliorarsi nella stagione del FIM MotoJunior. Sarà una bellissima sfida anche per me".

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Photo Courtesy: VR46 Riders Academy
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Niccolò Antonelli

diAndrea Periccioli

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