Spettacolo, colpi di scena e squalifiche nel CIV: tutti i vincitori di Gara 1 al Mugello

Ecco i risultati della prima giornata di gare del CIV al Mugello: festeggiano Antonelli, Coppola, Rizzi e Perez Selfa.

Corse elettrizzanti all'insegna di numerosi colpi di scena hanno caratterizzato l'inaugurale giornata di gare del CIV (Campionato Italiano Velocità) all'Autodromo Internazionale del Mugello. Contestualmente al ritrovato successo di Michele Pirro nella top class Superbike , le altre categorie hanno visto il ritorno sul gradino più alto del podio di Alfonso Coppola (Sportbike), mentre prosegue il formidabile ruolino di marcia di Luca Rizzi (Moto4). Dal dominio spagnolo nella Moto3 è uscito vincitore Vicente Perez Selfa. Capitolo a parte per la Supersport, con la vittoria "a tavolino" assegnata a Niccolò Antonelli a seguito della squalifica di Andrea Mantovani.

CIV SUPERSPORT: MANTOVANI SQUALIFICATO, VINCE ANTONELLI

Cominciando proprio dalla Supersport, di fatto è durata soltanto 60 minuti la gioia di Andrea Mantovani per una vittoria che aspettava da Misano-2 2025. Vincitore in solitaria in sella alla Ducati Panigale V2 della Scuderia D'Ettorre, beneficiando della paurosa carambola a metà gara tra il capo-classifica Kevin Zannoni e Lorenzo Dalla Porta in uscita dalla San Donato, il pilota emiliano è stato suo malgrado squalificato in sede di verifiche tecniche post-gara per ragioni non meglio precisate. La sua esclusione ha logicamente rivoluzionato la classifica di Gara 1. Al primo posto è salito pertanto Antonelli (AltoGo Racing Yamaha) con la nuova R9, alla prima affermazione nella categoria interrompendo un digiuno che perdurava da 7 anni: l'ultima gioia a Jerez de la Frontera il 5 maggio 2019, all'epoca nel Mondiale Moto3. Terzo in volata sul traguardo, Federico Fuligni (Kuja Racing Ducati) ha ereditato così il secondo posto, con il podio completato da Stefano Valtulini (Promodriver Yamaha). Medaglia di legno per un combattivo Bryan D'Onofrio (4° con la R9 di D&A Racing), al miglior risultato di sempre nella categoria. Glenn van Straalen porta in alto i colori Kawasaki con il quinto posto finale, seguito da Andrea Tucci.

CIV SPORTBIKE: COPPOLA PIGLIATUTTO

Vittoria e leadership di campionato. Alfonso Coppola (MMP Racing Aprilia) ha monopolizzato la scena in una Gara 1 del CIV Sportbike che ha riservato vari colpi di scena. Tra questi il ritiro dell'ormai ex capo-classifica Filippo Bianchi (dominatore del primo weekend di Misano) per un inconveniente tecnico, lasciando così campo aperto ad Alfonso Coppola. In fuga solitaria fino a quel momento proprio con il compagno di squadra, per il Campione italiano Supersport 300 2024 si tratta del primo hurrà nella categoria, la quarta di sempre nella serie tricolore. Distante 4" dalla vetta, uno strepitoso Ivan Spada ha celebrato il suo primo podio con RAM Racing Aprilia. Scattato dalla dodicesima casella, il sedicenne originario di Segrate ha rimontato fino al secondo posto, avendo ragione soltanto al fotofinish di Alessandro Zanca (3°), special guest con una Triumph Daytona 660 preparata da CM Racing. La lotta-a-sei per il quarto posto ha premiato Massimo Coppa, seguito nell'ordine da Giacomo Zannoni, Marcos Ruda, Samuel Di Sora, Loris Pedrotti e Unai Calatayud. Niente da fare per Emiliano Ercolani, retrocesso fino al 24° posto finale dopo una combattiva prima parte di gara.

CIV MOTO4: RIZZI BATTE QUATTRO PILOTI

La Moto4 Italy Cup (ex PreMoto3), la classe per eccellenza dei giovani talenti del motociclismo tricolore, continua a regalare spettacolo. In una Gara 1 risoltasi soltanto nel finale con cinque piloti a confronto, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Luca Rizzi a scapito di Edoardo Savino (Buccimoto Factory) e Mathias Tamburini (L30 Racing), con quest'ordine alle sue spalle. Alla terza affermazione stagionale in quattro manche finora disputate, il portacolori We Race PosCorse è riuscito a spuntarla per una manciata di millesimi, rafforzando la personale leadership di campionato nei confronti di Sebastian Ferrucci (4°) e Davide Dotta (6°), primo del gruppo degli inseguitori. Nella top-10 trova spazio Stefano Salvetti, settimo a precedere nell'ordine Lorenzo Fino, Andrea Benvenuti e Bartolomeo Roberto.

CIV MOTO3: IL RISCATTO DI PEREZ SELFA

Riferimento del CIV Moto3 fin dalle prove libere, Vicente Perez Selfa (GP Project 2WheelsPoliTO) ha completato l'opera in Gara 1. Il Campione 2023 di categoria si è assicurato la seconda vittoria stagionale al culmine di un avvincente confronto con il compagno di squadra Pablo Olivares Rodriguez, battuto per soli 165 millesimi. Questo successo consente a Perez Selfa di rilanciare le personali quotazioni in ottica campionato dopo l'erroraccio in Gara 2 di Misano, accorciando a -6 rispetto al connazionale. Nel mezzo figura Valentino Sponga (We Race PosCorse), terzo a scapito di Mirko Gennai con il prototipo preparato dal Politecnico di Milano . In uno schieramento ai minimi storici con la miserie di 9 piloti al traguardo, Enrico Dal Bosco ha concluso quinto davanti a Luca Da Dalt, Samuele Baldi, Victor Cubeles e Joshua Raymond Jr.

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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