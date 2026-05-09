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Che pole a Le Mans! Izan Guevara firma il record Moto2, Boscoscuro e Pramac Yamaha in festa

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 09 maggio 2026 alle 14:26
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Izan Guevara scatenato, prima pole da record in Moto2. Vietti 9° miglior italiano. Cronaca e classifiche.
La prima pole position Moto2 di Izan Guevara, con annesso nuovo record del circuito. Esultano Boscoscuro ed il team Blu Cru Pramac Yamaha, che guadagnano la prima casella in griglia con lo spagnolo, che conferma un ottimo feeling mostrato fin da ieri con la pista di Le Mans. Prima fila completata da Daniel Holgado e Filip Salac, che scalza dalla 3^ posizione Barry Baltus (al Centro Medico dopo una caduta), Celestino Vietti miglior italiano in 9^ posizione, Tony Arbolino è 16°, mentre il rookie Luca Lunetta non passa lo scoglio della Q1. Ecco com'è andata.
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Qualifiche, la Q1

Tony Arbolino e Luca Lunetta tra i protagonisti di questa prima sessione a Le Mans. Presente anche David Alonso, che sta correndo con una spalla infortunata in un incidente in allenamento prima di questo GP. Ma è proprio lui uno dei ragazzi che avanzano al secondo turno di qualifiche, secondo dietro a Dani Munoz arrivato quasi all'ultimo, vanno avanti anche Arbolino e Joe Roberts.

Chi si prende la pole? 

I quattro dalla Q1 si sono uniti a chi era già passato, scatta la battaglia per la pole position a Le Mans. Guevara si porta presto al comando, seguono Holgado e Baltus, con quest'ultimo però che finirà prematuramente per una scivolata. Sembra innocua, ma il pilota Fantic è rimasto a terra, soccorso dai commissari e poi portato al Centro Medico. Ci prova fino all'ultimo Salac, che accende un casco rosso nel terzo settore ma chiude infine terzo. È pole position Boscoscuro con Izan Guevara! Celestino Vietti 9° e miglior italiano, Tony Arbolino chiude 16°.

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