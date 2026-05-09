Moto3 show a Le Mans: Fernandez strappa la pole a Quiles, caos termocoperta per Rios

Pole in extremis, salvataggi, cadute, colpi di scena: ecco come sono andate le qualifiche Moto3 a Le Mans.

Pole position di Adrian Fernandez all'ultimo respiro su Maximo Quiles, italiani indietro e con un salvataggio in extremis per Matteo Bertelle, e una termocoperta rimasta incastrata nella moto di Jesus Rios al momento dell'uscita per l'assalto finale! Qualifiche Moto3 scintillanti e ricche di colpi di scena a Le Mans, e con i giri migliori del weekend. I tempi erano scesi già dalle FP2 del mattino, nettamente più veloci delle FP1 di ieri, con 1:40.255 di Adrian Fernandez contro 1:41.252 di Alvaro Carpe, riferimento vicino a 1:40.211 di David Munoz nelle Practice. Ma si da ancora meglio in qualifica, ecco com'è andata.

Qualifiche, la Q1

Guido Pini e Nicola Carraro tra i protagonisti di questa prima sessione per decidere la griglia di partenza del GP a Le Mans. Subito però registriamo una scivolata del toscano di Leopard Racing con pronto ritorno al box, mentre si infiamma la lotta per le prime quattro posizioni. A referto anche le cadute di Mitani e O'Gorman, mentre Alvaro Carpe piazza la zampata e guadagna la Q2, assieme ad Adrian Cruces, Cormac Buchanan e Guido Pini, ripartito pochi minuti dopo la caduta.

Chi si prende la pole?

La lista dei 18 è completa, scatta ora la lotta per la prima casella in griglia di questo Gran Premio francese. Maximo Quiles si porta presto al comando, ci rimane a lungo, finché non arriva Brian Uriarte scatenato, ma il giro viene tolto per limiti di pista... Ma c'è Adrian Fernandez a tutto gas, ecco soffiata la prima casella in griglia! Pole position per il pilota Leopard Racing sul leader Moto3 e alfiere Aspar Team, terza piazza per Joel Kelso. E gli italiani? Matteo Bertelle è 9°, Guido Pini 11°. Non manca un colpo di scena: Jesus Rios riparte per l'assalto finale con la termocoperta ancora attaccata alla ruota posteriore! Gli altri ragazzi glielo segnalano subito, il rookie spagnolo di ferma di lato all'uscita della pit lane e, aiutato da un commissario, riesce a strapparla ed a partire!