MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Moto3 show a Le Mans: Fernandez strappa la pole a Quiles, caos termocoperta per Rios

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 09 maggio 2026 alle 13:35
rios-qp-moto3
Pole in extremis, salvataggi, cadute, colpi di scena: ecco come sono andate le qualifiche Moto3 a Le Mans.
Pole position di Adrian Fernandez all'ultimo respiro su Maximo Quiles, italiani indietro e con un salvataggio in extremis per Matteo Bertelle, e una termocoperta rimasta incastrata nella moto di Jesus Rios al momento dell'uscita per l'assalto finale! Qualifiche Moto3 scintillanti e ricche di colpi di scena a Le Mans, e con i giri migliori del weekend. I tempi erano scesi già dalle FP2 del mattino, nettamente più veloci delle FP1 di ieri, con 1:40.255 di Adrian Fernandez contro 1:41.252 di Alvaro Carpe, riferimento vicino a 1:40.211 di David Munoz nelle Practice. Ma si da ancora meglio in qualifica, ecco com'è andata.
-> Gran Premio di Francia, tutti gli orari TV e streaming

Qualifiche, la Q1

Guido Pini e Nicola Carraro tra i protagonisti di questa prima sessione per decidere la griglia di partenza del GP a Le Mans. Subito però registriamo una scivolata del toscano di Leopard Racing con pronto ritorno al box, mentre si infiamma la lotta per le prime quattro posizioni. A referto anche le cadute di Mitani e O'Gorman, mentre Alvaro Carpe piazza la zampata e guadagna la Q2, assieme ad Adrian Cruces, Cormac Buchanan e Guido Pini, ripartito pochi minuti dopo la caduta.

Chi si prende la pole? 

La lista dei 18 è completa, scatta ora la lotta per la prima casella in griglia di questo Gran Premio francese. Maximo Quiles si porta presto al comando, ci rimane a lungo, finché non arriva Brian Uriarte scatenato, ma il giro viene tolto per limiti di pista... Ma c'è Adrian Fernandez a tutto gas, ecco soffiata la prima casella in griglia! Pole position per il pilota Leopard Racing sul leader Moto3 e alfiere Aspar Team, terza piazza per Joel Kelso. E gli italiani? Matteo Bertelle è 9°, Guido Pini 11°. Non manca un colpo di scena: Jesus Rios riparte per l'assalto finale con la termocoperta ancora attaccata alla ruota posteriore! Gli altri ragazzi glielo segnalano subito, il rookie spagnolo di ferma di lato all'uscita della pit lane e, aiutato da un commissario, riesce a strapparla ed a partire!

Leggi anche

Moto3 rovente a Le Mans: tra cadute e salvataggi show, Bertelle c'è ma Pini noMoto3 rovente a Le Mans: tra cadute e salvataggi show, Bertelle c'è ma Pini no
Stoccata a Liberty Media: non solo MotoGP, Simoncelli chiede rispetto per Moto3 e Moto2Stoccata a Liberty Media: non solo MotoGP, Simoncelli chiede rispetto per Moto3 e Moto2
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Moto3

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A2786-2 copia_result
In Pista

Alessandro Delbianco mago della pioggia nel CIV Superbike al Mugello

10 maggio 2026
holgado-moto2-squalifica-1
In Pista

Moto2, colpo di scena a Le Mans: Holgado squalificato per infrazione tecnica, le nuove classifiche

10 maggio 2026
guevara-moto2-francia
In Pista

Pazza Moto2 a Le Mans: Guevara domina tra bandiera rossa e sprint asciutto

10 maggio 2026

Altre notizie

Jorge Martin pilota Aprilia vincitore della gara MotoGP a Le Mans, Francia

588 giorni dopo, Martinator è tornato: con questa Aprilia può puntare al mondiale

MotoGP
KC2A2786-2 copia_result

Alessandro Delbianco mago della pioggia nel CIV Superbike al Mugello

In Pista
holgado-moto2-squalifica-1

Moto2, colpo di scena a Le Mans: Holgado squalificato per infrazione tecnica, le nuove classifiche

In Pista
Gara MotoGP a Le Mans, GP Francia

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Le Mans

MotoGP
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP nella gara a Le Mans, Francia

Gara MotoGP Francia: Jorge Martin trionfa, podio tutto Aprilia a Le Mans! Ducati KO

MotoGP

Articoli popolari

crash-mm93-le-mans-motogp

Marquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche Barcellona

MotoGP
La Ducati di Marc Marquez nel box MotoGP a Le Mans, Francia

GP Francia: Jorge Martin leader del Warm Up, Marc Marquez si opera oggi

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Le Mans, Francia

Pecco Bagnaia studia l'Aprilia a Le Mans: "Ecco cosa manca alla Ducati"

MotoGP
MotoGP Le Mans 2026

Mercato piloti MotoGP: gli ultimi colpi e i grandi esclusi

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Le Mans, Francia

Qualifiche GP Francia: Bagnaia strappa la pole a Marquez, Quartararo miracoloso

MotoGP

Loading