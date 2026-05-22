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Sfide in famiglia, nomi di grido, via alle Bagger: il Motoestate a Cremona promette scintille

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 22 maggio 2026 alle 10:10
motoestate-cremona
Ritorni, wild card, nomi di punta... Tutto pronto per il secondo round dei Trofei Motoestate 2026, di scena nel weekend a Cremona.
È una delle corse più attese della stagione. Sabato e domenica all'Angelo Bergamonti di San Martino del Lago (Cremona) andrà in scena il secondo appuntamento dei Trofei WRS Motoestate, con molteplici spunti di interesse. Una settimana prima dello sbarco in Italia del nuovo trofeo mondiale, ecco che scatta la stagione 2026 dell'edizione europea, la Bagger Racing League European Cup, la rassegna dedicata alle moto con i borsoni, con al via anche grossi calibri come Ruben Xaus e Vittorio Iannuzzo e attorno alla quale si svilupperà un vero e proprio raduno di moto custom, che potranno accedere al paddock della BRL. Gli appassionati potranno vedere da vicino questi mezzi mastodontici, così come i piloti. Ma non sarà solo moto Bagger, sarà un vero e proprio cocktail di gare, dove l’America resterà protagonista.
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Al via della classe 300/Promo4 vedremo in azione Joshua Raymond jr, pilota a stelle e strisce impegnato con il Lucky Racing Team di Andrea Raimondi nel campionato italiano. Quello di Raimondi è un gradito ritorno. Il “Re della Supermono” è passato ormai al ruolo di team manager della sua struttura (vi abbiamo raccontato la sua storia) e torna sempre volentieri nel paddock del MES, dove le conoscenze non gli mancano. Chissà se a vedere i vecchi amici in azione non gli tornerà la voglia di rivestire la tuta in pelle! Al via della stessa classe anche la famiglia Minelli. Sì, proprio famiglia, perché il padre Francesco e la figlia Andrea Ginevra si scontreranno in gara, così come accade nella 1000 alla famiglia Cristini, dove il plurititolato Paolo ha ormai ceduto lo scettro al figlio Matteo, campione 2025 della categoria. Sempre nella 300 al via altre due ladies, alla stabile presenza di Sara Guerreri, si affiancherà la debuttante Zoe Pavan.
Parlando di graditi ritorni come non dedicare una menzione al team MMP, per tante stagioni protagonista dei Trofei MES nelle classi Sportbike e 300SS ed ora impegnato anche a livello internazionale. Sarà al via della Sportbike con Filippo Bianchi, per preparare al meglio il suo debutto nel mondiale di categoria a settembre.
Questi solo alcuni degli spunti, che un programma di gara che partirà già dal sabato, con le prove libere e ufficiali e con Gara 1 della BRL, e proseguirà con tutte le gare della domenica (qui il programma del week end). I biglietti per accedere al paddock sono acquistabili direttamente in circuito al prezzo di 15 Euro (tariffa intera) e 10 Euro (tariffa ridotta). Info e dettagli: www.trofeimoto.it

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diDiana Tamantini

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