Motoestate si ricomincia: 40^ edizione tra novità, giovani e adrenalina

Nel prossimo weekend Varano accoglierà il primo round dei Trofei Motoestate 2026. Ecco cosa c'è da sapere.

Raggiunti gli "anta" in questa nuova stagione di gare: i Trofei WRS Motoestate infatti quest'anno festeggeranno proprio la 40^ annata, tra conferme, novità e certamente tanta adrenalina in pista. Sicomincia tra pochi giorni, precisamente nel weekend 18-19 aprile, dal circuito di Varano de’ Melegari. Ecco cosa c'è da sapere prima del via vero e proprio.

Quante classi per i giovani

Categorie per ogni tipologia di moto e focus sui giovani, che rinnovano il paddock e fanno ben sperare per il futuro. Debutta il Mes Junior Trophy: formula noleggio per ragazzi dai dieci anni, moto Ohvale 160 da 12 pollici, villaggio e prezzo super competitivo per debuttare nel mondo delle corse. Il passaggio successivo sono invece 300 SS Pirelli Cup e Promo4, anch’esse categorie economiche e perfette per correre divertendosi e imparando a stare in bagarre con gli avversari. Classi propedeutiche dunque importanti per il futuro dei ragazzi. E ogni anno il ricambio è garantito. Per la stagione alle porte, tanti nuovi piloti e dunque difficile fare un pronostico della prima gara. Da segnalare la presenza femminile di Cecilia Scottini e Andrea Minelli che sfideranno i ragazzi a partire da Lorenzo Corti, Nicola De Pieri, Kevin De Leo, Tommaso Pagnano, Manuel Balestrini e Leonardo Bonechi, solo per citarne alcuni.

Tanti nomi nuovi nella Promo4 che vede al via moto fino a 250 cc prototipo low cost. Altra buona base di partenza. Tutti piloti che arrivano da altre categorie minori e dunque la prima gara sarà sorprendente per sapere chi la spunterà e guadagnerà i gradini del podio.

Stesso discorso per il trofeo Rookies Italian Gp che si corre in regime di monomarca Bucci. Il costruttore parmense, al secondo anno come promoter del suo trofeo mette in pista le sue moto e per il vincitore l’opportunità per salire di categoria, Civ Moto4, nel 2027. Una bella possibilità per i partecipanti.

Sportbike: protagonista da anni nel MES e ora al via del WSBK

Salendo di cilindrata, si arriva alla Sportbike. Classe da quest’anno presente all’interno del mondiale Superbike, che nel Motoestate esiste dal 2023 e ha dato e darà la possibilità ai piloti di correre con le moto del momento. Chi per allenamento e chi per abituarsi alla nuova categoria in prospettiva futura. Sono ammesse Aprilia 660, Yamaha R7, Suzuki, prototipi fino a 700 e comunque a 2 o massimo 3 cilindri come la Triumph. Mentre le 4 cilindri Kawasaki e Honda, a differenza del campionato italiano e mondiale, non sono ammesse.

Le classi regine 600 e 1000

Queste ultime potranno competere nella 600 Race Attack, categoria storica e come sempre dall’alto contenuto agonistico. Lo scorso anno dominato da Daniele Galloni, mentre quest’anno la caccia al trono vacante riguarderà i gemelli Aloisio, Pietro e Francesco, Andrea Liberini e Alberto Bettella che ritornano al Motoestate. Poi alcuni rookies tra i quali spicca Yari Bertini, che arriva dalla Italian Rookies, Fabio Lorenzini, che dopo avere abbandonato qualche anno fa, ritorna e sale di cilindrata, rispetto alla 300 che guidava.

Infine nella 1000 Race Attack confermata la presenza di Paolo e Matteo Cristini, padre e figlio, con quest’ultimo vincitore del torneo 2025. Da segnalare la presenza di nuovi piloti e vecchie guardie come Massimo Boccelli ed Emanuele Lo Bartolo.

Guzzi Fast Endurance, CRV e Thunder Cup 600

Entra nel palinsesto MotoEstate il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance che ufficializza dunque le gare di durata all’interno della serie. Un bell’arrivo che porta con sé novità e una formula sempre piaciuta agli appassionati che si sfidano sulla Guzzi V7 con equipaggi formati da due piloti, che si devono dare il cambio ogni 15 minuti, mentre la gara è sulla distanza di 1 ora. Oltre al Trofeo Guzzi, saranno impegnati in pista i trofei del CRV e la Thunder Cup 600.

Programma e biglietteria

L’appuntamento è dunque per il prossimo weekend sull’autodromo Riccarco Paletti di Varano de Melegari. Il programma prevede turni liberi il sabato mattina, mentre dal pomeriggio si inizia a fare sul serio, con le ufficiali. Ultime qualifiche la domenica mattina e, dal pomeriggio, le gare!

Per gli appassionati che vorranno assistere alle gare, sabato ingresso libero, domenica biglietto a 12 euro, ridotto a 10 euro.