Nella giornata di sabato 30 maggio era in programma la prima di due gare riservate ai Sidecar per questa edizione 2026 del Tourist Trophy dell'Isola di Man.

Ma non ci sarà, in quanto dopo le prime tre sessioni di prove e due gravi incidenti registratisi, gli organizzatori hanno deciso di sospendere le attività dei tre ruote per quest'anno. I Sidecar non affronteranno più il Mountain Course in questo TT celebrativo del 115° anniversari, con annessa code di polemiche e di opportune riflessioni in merito.

DUE GRAVI INCIDENTI

La decisione, per nulla facile e contestualmente per nulla estemporanea, è stata motivata dai due gravi incidenti finora registrati. Uno con sfortunata protagonista Maria Costello, presenza fissa da anni (nei Sidecar, ma anche nelle classi 'Solo') del TT, l'altro con i fratelli Crowe coinvolti, legittimi pretendenti (per non dire favoriti) per la vittoria. In particolar modo quest'ultimo incidente ha comportato opportune riflessioni in materia, accertando la pericolosità dei Sidecar "moderni" in azione all' Isle of Man TT

SIDECAR ESTREMI

Da anni i Sidecar sono diventati un oggetto del contendere nel programma di gare del TT, con una loro estromissione già paventata nei mesi scorsi. Per mantenerli nel programma del TT, sono state poste delle limitazioni regolamentari in termini di preparazione dei propulsori, al fine di contenerne le velocità massime raggiunte. Tuttavia, non potendo sviluppare alcunché in materia motoristica, alcuni concorrenti hanno investito risorse per sviluppi in materia di aerodinamica, con il risultato di comportare rischi di capottamento una volta raggiunte determinate velocità. Uno dei due incidenti in questione (sono circolati video amatoriali dell'accaduto) è stato piuttosto eloquente in tal senso, con il Sidecar che ha preso "aria sotto" e, di fatto, poi si è ribaltato, come alcune GT1 alla 24 ore di Le Mans sul finire degli anni '90.

QUALE FUTURO?

I Sidecar pertanto non proseguiranno il loro programma di attività al TT 2026, con grande rammarico (per usare un eufemismo) dei soggetti coinvolti tra piloti, passeggeri, squadre e costruttori impegnati. Dediti a preparare per un anno abbondante il TT con investimenti non di poco conto, svaniti dopo sole 3 giornate all'Isola di Man.