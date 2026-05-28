Lutto all'Isola di Man. Daniel Ingham, 33enne originario di Melton Mowbray, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente registratosi nelle prove svoltesi nella giornata di mercoledì 27 maggio. Il vincitore del Senior Manx Grand Prix 2024, dal 2016 impegnato nelle gare all'Isola di Man debuttando quest'anno al TT 2026, non ce l'ha fatta a seguito del fatale schianto avvenuto nel tratto di Doran's Bend.

NUOVA TRAGEDIA AL TT

Si tratta della prima vittima dell' Isle of Man TT 2026, un'edizione anticipata dal lutto per la perdita nelle Pre-TT Classic Road Races del 68enne Alan Oversbry dei giorni scorsi. Il Tourist Trophy del 115° anniversario ha finora registrato diversi incidenti assolutamente non di poco conto. Due dei Sidecar con coinvolti Maria Costello ed i fratelli Crowe, tanto da sospendere le attività dei "tre ruote" per il prosieguo dell'edizione per ragioni di sicurezza. Lunedì, inaugurale giornata di prove del TT 2026, si è inoltre registrato un ulteriore incidente con diversi spettatori feriti, ma non in gravi condizioni.

LA SCOMPARSA DI DANIEL INGHAM

Daniel Ingham da un decennio era presenza fissa delle corse su strada e, in particolare, del Manx Grand Prix. Dall'esordio vissuto nel 2016 è arrivato nel 2024 a conquistare il prestigioso Senior Manx Grand Prix, viatico per poter esordire al Tourist Trophy. A 33 anni lascia la moglie Helayna e due figli, Joey e Phoebe.

271 MOTOCICLISTI MORTI ALL'ISOLA DI MAN

Daniel Ingham è il 271esimo motociclista ad aver perso la vita nel corso di attività motociclistiche a due o tre ruote di scena all'Isola di Man tra il TT ed il Manx Grand Prix. L'ultimo decesso registratosi al Tourist Trophy fu lo spagnolo Raul Torras nel corso dell'edizione 2023.