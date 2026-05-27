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Benistant operato e combattivo: come sta il pilota MXGP dopo il grave incidente nel GP Francia

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 27 maggio 2026 alle 10:30
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Thibault Benistant ha fornito un breve aggiornamento sulla sua situazione attuale. Pioggia di messaggi di supporto nel mondo del motorsport.
Dopo giorni di silenzio e attesa, ci pensa lo stesso Thibault Benistant a fornire un piccolo aggiornamento sulla sua situazione con l'immagine in copertina e un breve messaggio: "L'intervento alle vertebre T3 e T4 è andato bene, cominciamo questa nuova battaglia. Grazie per tutti i messaggi". Il pilota MXGP del team Honda Motoblouz SR Motul è stato operato nella giornata di lunedì dopo il trasferimento all'ospedale di Tolosa. Il grave incidente avvenuto all'inizio della prima manche nella domenica del GP di Francia, oltre alle polemiche per la mancata bandiera rossa, ha lasciato conseguenze importanti a livello fisico. Vedremo ora quali saranno i prossimi passi...

Supporto senza fine 

Le vertebre T3 e T4, dette vertebre toraciche, sono due ossa presenti nella parte superiore della schiena, nella zona della gabbia toracica, come suggerisce il nome. Questo dettaglio, assieme alle voci che si sono rincorse fin dallo scorso weekend che parlano di lesioni al midollo, ed alla frase "non sentiva più le gambe" detta da più piloti fa pensare al rischio di paraplegia (perdita appunto di movimento agli arti inferiori). Tutto dipende però sempre dall'entità effettiva della lesione e dalla risposta a livello fisico del pilota. Non essendo però medici e non avendo ulteriori dettagli ufficiali ci atteniamo solo a quel che è stato detto finora dal giovane francese e dalla sua squadra.
Quel che sappiamo però è che sono tantissimi i messaggi di supporto arrivati fin da domenica, che si sono ulteriormente moltiplicati sotto quest'ultima comunicazione da parte dello stesso Benistant. Dai ragazzi del Motocross a quelli della MotoGP, come Marc Marquez, Johann Zarco o Fabio Quartararo, o del Mondiale Superbike, come Dominique Aegerter o Xavi Vierge, tutti vogliono far sentire la propria vicinanza al crossista francese dopo quanto accaduto domenica. L'unica cosa che possiamo augurare a Thibault Benistant è che tutto si risolva per il meglio e che le conseguenze non siano troppo serie.

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