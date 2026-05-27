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Michael Dunlop scarta la super Ducati Panigale V4 R per il TT: se ne riparla per il 2027

In Pista
di Alessio Piana
mercoledì, 27 maggio 2026 alle 7:28
Michael Dunlop
Dopo un tormentato lunedì, al Mountain Course dell'Isola di Man sono proseguite nella giornata di martedì le prove del Tourist Trophy celebrativo dei 115 anni di storia dell'evento con alcuni riferimenti degni di nota. Dean Harrison con la CBR 1000RR-R schierata direttamente da Honda Racing UK ha viaggiato a 133.925 miglia orarie (215,531 km/h) di media, nuovo primato assoluto per un'inaugurale sessione di qualifiche ufficiali del TT. Proprio con una Honda Superbike ha girato anche Michael Dunlop, doverosamente tra gli osservati speciali per velocità e palmares, ma anche per le sue scelte in materia di moto.

NIENTE DUCATI PANIGALE V4 R

Se alla North West 200 si è scoperto tutto in corso d'opera, all'Isola di Man 'Mickey D' ha preso una decisione con largo anticipo. La sua Superbike scelta non sarà la nuovissima e fiammante Ducati Panigale V4 R 2026, bensì la sua fidatissima Honda CBR 1000RR-R. Ricevuta direttamente da Ducati Corse, MD ha deciso di posticiparne il debutto all'anno venturo. Nessun progetto sospeso, ma la necessità di andar sul sicuro, considerando che in Hawk Racing non hanno ultimato i lavori di affinamento del mezzo, tutto da scoprire nelle corse di strada. Senza test e senza garanzie totali, il recordman di successi dell'IOMTT non se l'è sentita di giocare d'azzardo e puntare sul rosso Ducati, quantomeno per la Superbike.

QUATTRO MOTO PER QUATTRO CLASSI

Una consuetudine per Michael Dunlop, il quale nell'evoluzione della sua carriera dopo aver corso e vinto con praticamente tutti i marchi ha preso la decisione di non legarsi direttamente con un costruttore. Memore di una poca libertà a suo tempo discussa in Honda, BMW e anche in Yamaha SMR, tanto da scartare a TT 2015 in corso la nuova R1 con polemiche e guai contrattuali al seguito. Dunlop affronterà pertanto il TT 2026 con 4 moto di 4 differenti costruttori preparate secondo le specifiche di 4 classi: Honda CBR 1000RR-R Superbike, BMW M 1000 RR Superstock ("backup" anche per correre al Senior e Superbike TT), la stessa Ducati Panigale V2 Supersport e la fidatissima Paton S1-R (rinnovata su più aspetti) per la Sportbike.

VERSO LE 100 GARE AL TT

Lo scorso anno Michael Dunlop con le italiane Ducati e Paton mise a segno una doppia-doppietta nelle classi Supersport e Supertwin, arrivando a quota 33 successi in carriera al TT. Per questa edizione punta ad arricchire questo bottino, raggiungendo quota 100 gare disputate all'evento. Sono 94 le gare finora disputate in tutte le classi dal 2007 ad oggi, con la prima affermazione ottenuta in Gara 2 della Supersport nel 2009. Una leggenda totale delle corse su strada e, in quanto tale, libero anche di scegliere con quali moto andare a caccia di nuovi, prestigiosi traguardi.

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