Dalla F1 alla MotoGP, arriva anche Ross Brawn: annuncio a sorpresa di Pramac

Il noto ingegnere e dirigente sportivo sbarca nella top class del Motomondiale, dopo una lunga e vincente esperienza in Formula 1: la squadra di Campinoti ha ufficializzato il suo ruolo.

Pramac Racing Limited ha annunciato che Ross Brawn è diventato un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. In questa posizione ricoprirà la funzione di consulente strategico del team principal Paolo Campinoti, mettendo a disposizione la sua enorme esperienza accumulata nei tanti anni trascorsi in F1.

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Team Prima Pramac Racing MotoGP: le parole di Campinoti e Brawn

PAOLO CAMPINOTI - "Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto a Ross in Pramac Racing. Al di là della sua straordinaria carriera e dei suoi successi in Formula 1, Ross è una persona con cui condivido un’amicizia e un rapporto di grande rispetto da molti anni. Credo che la sua visione, la sua conoscenza e la sua mentalità vincente daranno un contributo prezioso alla continua crescita e allo sviluppo di Pramac Racing".

ROSS BRAWN - "Sono lieto di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Pramac Racing Limited con un ruolo non esecutivo. Il motorsport è sempre stato una questione di persone, lavoro di squadra e miglioramento continuo, e non vedo l’ora di supportare Paolo e il team e di dare il mio contributo laddove la mia esperienza possa essere utile. Pramac ha costruito un’organizzazione impressionante con uno spirito e un’ambizione forti, e sono entusiasta di far parte del suo futuro".

Campinoti è un imprenditore con vaste conoscenze nell'ambito motorsport e non è la prima volta che Pramac Racing attira qualcuno dal mondo della F1. Ad esempio, nel gennaio 2025 è stato annunciato che Alpine sarebbe diventato main partner del team Prima Pramac Yamaha MotoGP. La nota marca francese compete sia in F1 sia nel WEC, è presente anche nel 2026 sulle livree delle moto, sulle tute dei piloti e sulle divise della squadra toscana.

I trionfi in F1 con Benetton, Ferrari e BrawnGP

Brawn è celebre soprattutto per vittorie che ha saputo conseguire in Formula 1, delle imprese nelle quali ci ha messo tanto del suo. Da direttore tecnico della Benetton ha vinto il titolo piloti nel 1994 e nel 1995 con Michael Schumacher, conquistando anche quello costruttori nel 1995.

Il suo lavoro fu molto apprezzato della Ferrari, che lo ingaggiò come dt nel 1996, strappando alla Benetton anche Schumacher e il progettista Rory Byrne. Tra il 1999 e il 2004 cinque titoli piloti di Schumi e sei titoli costruttori. Dopo l'addio nel 2006, tornò in F1 nel 2008 con la Honda. Nel 2009 la casa giapponese decise di lasciare il campionato e fu proprio l'ingegnere britannico a rilevare per la cifra simbolica di una sterlina la scuderia, denominata BrawnGP e fornita di motori Mercedes. A sorpresa, arrivarono la conquista del mondiale piloti (campione Jenson Button) e del mondiale costruttori.

Dopo quel trionfo, cedette la scuderia alla Mercedes, che lo tenne nei propri ranghi come responsabile della gestione sportiva. Rimase fino al 2013, dando un contributo nel mettere le basi a quelli che sarebbero stati i ripetuti successi del marchio tedesco dal 2014 in poi.

Nel gennaio 2017 fu nominato direttore generale e responsabile sportivo del progetto Formula 1, era il punto di riferimento tecnico-sportivo per il gruppo Liberty Media, che oggi gestisce anche la MotoGP. Si era ritirato nel novembre 2022 da quello che era stato lo sport della sua vita e nella giornata odierna è stato annunciato il suo ingresso nel CdA di Pramac Racing Limited. Vedremo che impatto avrà il suo ruolo da consulente, Campinoti ci crede molto, evidentemente.