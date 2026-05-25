Formula 1, svolta in Canada: poker Antonelli, disastro Russell, cartoline di gloria e rimpianti prima di Monaco

Il Canada rischia di essere una svolta per il Mondiale Formula 1 2026: Andrea Antonelli
ha centrato la quarta vittoria consecutiva ed è in fuga. George Russell invece ha lasciato il Canada su tutte le furie. Montreal ci ha regalato anche un podio speciale.
La quinta tappa della stagione 2026 di
Formula 1 è stata molto emozionante, Montreal è un tracciato adrenalinico che ogni volta ci tiene incollati alla TV. Le stradine dell’isola canadese baciano Andrea Kimi Antonelli e sono
invece un tritacarne per George Russell
che esce sconfitto non per colpa sua,
dopo aver dominato sino al sabato ed essere stato in lotta sino al trentesimo
giro del GP. Il podio poi è un quadro che merita di essere incorniciato e
chissà che tra dieci anni rivedendolo non ci verrà tanta nostalgia.
Le
cartoline dei buoni propositi
Antonelli ha inviato una
cartolina a casa con disegnato i quattro assi, perchè il poker di successi non lo aveva mai firmato nessuno. Con l'altra Mercedes il "compagno" Russell è stato un avversario molto difficile fra questi muretti. Il britannico aveva vinto la Sprint e dalla pole sognava di completare l'opera. Ma Andrea lo ha inseguito minacciosamente, fin quando la Freccia d'argento non si è spenta. Chissà, senza lo stop tecnico, se Antonelli e Russell sarebbero arrivati insieme al traguardo: la battaglia stava pericolosamente infuriando. Ora il bolognese ha 43 punti di vantaggio, ma la stagione è lunghissima. Lewis Hamilton ha mandato una cartolina
a Maranello con la foto del suo sorpasso ai danni di Max Verstappen. Hamilton è ancora il campionissimo che abbiamo sempre ammirato ed ha ancora fame: l'ultimo passo deve farlo la Ferrai. Invece Max Verstappen ha spedito
una cartolina a Milton Keynes sede Red Bull con la foto di lui e la coppa. Una posizione da
podio serviva come il pane, l’olandese è stato bravo a sfruttare l’occasione ma
soprattutto ha fatto capire che ambire a quelle zone è possibile anche con la
RB22.
Isack Hadjar ha mandato una
cartolina a casa sua con la classifica finale di ieri. Una Top 5 che fa morale
per il franco algerino, dopo l’errore di Miami. Qualcosa è cambiato in Red Bull
ora regna la calma, il giovane può sbagliare per imparare, privilegio che ai suoi predecessori non è stato offerto. Franco Colapinto
ha spedito una cartolina a tutti i suoi tifosi argentini: la su crescita è evidente. Liam Lawson ha inviato una cartolina a Pierre Gasly cui ha dato una gran paga. Impresa no da poco visto che quest’anno il francese è sempre andato forte. Andando ruota a ruota è stato più bravo lui tra le vie di Montreal.
Le
cartoline del rammarico
Toto Wolff ha spedito una cartolina a Russell
con la foto di Lando Norris che lo scorso anno si ritira in Olanda. Lo scorso
anno quel ritiro di Lando pareva aprire le porte del paradiso a Oscar Piastri ma
poi sappiamo come è andata. Il weekend di George era stato perfetto sin a quel momento. A volte bisogna anche prendere le cose senza tutta la rabbia che il britannico ha platealmente espresso in mondovisione. Arvid Lindblad ha inviato una
cartolina a Faenza con la foto del suo cuore spezzato. Peccato, perché Arvid
stava davvero effettuando un finesettimana stupendo, ma la sua Racing Bulls si
è spenta allo start e tutto è stato vanificato. Sergio Perez ha mandato una
cartolina alla Cadillac con la foto dei braccetti delle sospensioni che si rompono da soli. Quando
capitano queste cose non è bello, un cedimento strutturale porta il pilota a farsi tante domande, specie fra i muretti di una pista veloce come Montreal.
Norris ha inviato una cartolina a casa
sua con l’immagine di lui che passa tra i tifosi e viene osannato. Lando ci ha
provato ma è stato tradito dalla sua McLare in tutto, a cominciare dalla scelta iniziale delle gomme intermedie.La strategia è stata fallimentare mala vettura papaya c’è. Alexander Albon ha mandato una cartolina a Piastri con il
conto dei danni causati dall’australiano. Povero Alex, prima
la marmotta centrata nelle prove, poi il contatto di Oscar: meglio scappare dal Canada il prima
possibile. Charles Leclerc come sempre ha sofferto in Canada, ma
è stato premiato con un bel quarto posto. Ora si va a Montecarlo, proprio casa sua.
La
Formula 1 arriva in Europa
Il doppio impegno nordamericano fra Miami e Montreal ha dato ulteriore risolto al dominio tecnico Mercedes. Fra due settimane la F1 approda finalmente in Europa, cominciando il ciclo fra le stradine di Montecarlo. Le insidie non mancano,chissà che il GP del 7 giugno non ci regali qualcosa di sorprendente.
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FOTO: Formula 1