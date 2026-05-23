Formula 1 Canada: Russell lotta e vince, Norris in mezzo alle Mercedes

Russell conquista la gara sprint del Canada con la sua Mercedes davanti ad un ottimo Norris e al suo compagno di squadra Antonelli molto aggressivo.

George Russell si prende la vittoria di cattiveria, migliore risposta alle critiche ricevute ultimamente. Il britannico dopo la Pole arpiinandk la gara corta e lo fa lottando come un leone contro il compagno Andrea Kimi Antonelli. La difesa del britannico e’ stata arcigna tanti che l’italiano e’ finito largo scivolando addirittura al terzo. Ora per il piccolo Lord inizia l’altra parte del weekend, quella piu’ difficile: riuscira’ ad essere altrettanto spavaldo nel GP?

Norris in mezzo alle Mercedes

Lando Norris ci ha provato mettendosi in mezzo alle due Mercedes ma non è riuscito ad azzannare Russell. Lo ha seguito per tutta la sprint ma chissà che in gara e in qualifica la McLaren non diventino una vera spina nel fianco per la freccia d’argento. Dietro al Campione del Mondo in carica arriva Antonelli che ha lottato ed ha perso il duello contro il compagno e poi anche contro Norris. Andrea per due volte ci ha provato in Curva 1 e gli è andata sempre male finendo largo. Quarto Oscar Piastri con l’altra McLaren: la casa di Woking è la vera antiMercedes.

Le due rosse chiudono come sono partite ma con i piloti invertiti. Charles Leclerc quinto che nel finale ha passato Lewis Hamilton che ha sofferto non poco, facendosi superare sia dal monegasco che dall’australiano nello stesso giro. Max Verstappen chiude settimo con la sua Red Bull e mai davvero della partita per lottare contro gli alfieri delle altre tre scuderie davanti. L’olandese ci proverà domani e a chiudere la zona punti è Arvid Lindblad che con la Racing Bulls sta effettuando un bel GP del Canada sino a questo momento.

Hadjar tanti problemi sulla sua Red Bull

Isack Hadjar ha avuto una sprint qui in Canada molto sconfortante, visto che ha riscontrato un problema sulla sua Red Bull. Il team lo ha rimandato in pista dopo averlo richiamato per capire il problema e fare chilometr e la speranza è di capire il malfunzionamento ed essere pronti per la qualifica.

Arrivo finale della sprint di Formula 1 nel GP del Canada

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Foto: Formula 1