Formula 1 Canada: Russell lotta e vince, Norris in mezzo alle Mercedes

Russell conquista la gara sprint del Canada con
la sua Mercedes davanti ad un ottimo Norris e al suo compagno di squadra
Antonelli molto aggressivo.
George Russell
si prende la vittoria di
cattiveria, migliore risposta alle critiche ricevute ultimamente. Il
britannico dopo la Pole arpiinandk la gara corta e lo fa lottando come un leone
contro il compagno Andrea Kimi Antonelli. La difesa del britannico e’ stata arcigna tanti che l’italiano e’ finito largo scivolando addirittura al terzo. Ora per il piccolo Lord
inizia l’altra parte del weekend, quella piu’ difficile: riuscira’ ad essere altrettanto spavaldo nel GP?
Norris in mezzo alle Mercedes
Lando Norris ci ha provato mettendosi in
mezzo alle due Mercedes ma non è riuscito ad azzannare Russell. Lo ha seguito
per tutta la sprint ma chissà che in gara e in qualifica la McLaren non diventino una vera spina nel fianco per la freccia d’argento. Dietro al Campione del
Mondo in carica arriva Antonelli che ha lottato ed ha perso il duello contro il
compagno e poi anche contro Norris. Andrea per due volte ci ha provato in Curva
1 e gli è andata sempre male finendo largo. Quarto Oscar Piastri con l’altra McLaren: la casa di Woking è la vera antiMercedes.
Le due rosse chiudono come sono partite
ma con i piloti invertiti. Charles Leclerc quinto che nel finale ha passato
Lewis Hamilton che ha sofferto non poco, facendosi superare sia dal monegasco
che dall’australiano nello stesso giro. Max Verstappen chiude settimo con la
sua Red Bull e mai davvero della partita per lottare contro gli alfieri delle
altre tre scuderie davanti. L’olandese ci proverà domani e a chiudere la zona punti
è Arvid Lindblad che con la Racing Bulls sta effettuando un bel GP del Canada
sino a questo momento.
Hadjar tanti problemi sulla sua Red Bull
Isack Hadjar ha avuto una sprint qui in Canada
molto sconfortante, visto che ha riscontrato un problema sulla sua Red Bull. Il
team lo ha rimandato in pista dopo averlo richiamato per capire il problema e
fare chilometr e la speranza è di capire il malfunzionamento ed essere pronti
per la qualifica.
Arrivo
finale della sprint di Formula 1 nel GP del Canada
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Foto: Formula 1