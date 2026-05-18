Formula 1 a Montreal: Antonelli leader, Mercedes da battere e McLaren-Ferrari pronte all’assalto nel GP del Canada

La Formula 1 è pronta a tornare in pista per la sua quinta tappa. Si riparte dal tracciato cittadino di Montreal, in Canada.

Il viaggio della Formula 1 in Nordamerica continua e dopo Miami e pronta a sfrecciare tra le vie del mitico circuito che sorge nei dintorni della bellissima città del Quebec. Su questo affascinante tracciato, pieno di zone trabocchetto e tratti velocissimi, la Mercedes saià ancora la monoposto da battere? McLaren, Ferrari e Red Bull sono in agguato, ma nel frattempo ci godiamo Andrea Kimi Antonelli leader del Mondiale e pronto per un'altra gara da protagonista.

Antonelli e Russell favoriti?

La Mercedes si sta coccolando Antonelli che viene da tre successi di fila. George Russell deve rispondere e sfruttare i punti anche della Sprint per ritornare sotto all’italiano distante ora venti punti. La freccia d’argento porterà ulteriori aggiornamenti per la tappa in Canada come nel precedente GP in Florida avevano fatto le immediate concorrenti. Senza risultato, visto che a vincere è stata di nuovo la Mercedes. La McLaren sta tornando sotto come vera rivale. Miami ha rinfocolato l'ardore di Lando Norris: anche in Canada è lui l'antagonista.

La Ferrari è chiamata a riprendersi almeno la posizione di principale avversaria Mercedes. Charles Leclerc e Lewis Hamilton vorranno provare ad onorare la gara che si corre sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. La Red Bull non viene da un buon inizio di stagione con Max Verstappen che sbarcherà a Montreal dopo aver corso la 24h del Nurburgring. La casa delle lattine deve anche ritrovare un Isack Hadjar che a Miami ha commesso una sciocchezza. La Alpine vuole proseguire sulla strada intrapresa e vedremo se la Williams dopo la buona prova scorsa riuscirà a dare continuità ai risultati.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti George Russell (Mercedes) 80 punti Charles Leclerc (Ferrari) 59 punti Lando Norris (McLaren) 51 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 51 punti Oscar Piastri (McLaren) 43 punti Max Verstappen (Red Bull) 26 punti Olivier Bearman (Haas) 17 punti Pierre Gasly (Alpine) 16 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 10 punti Franco Colapinto (Alpine) 7 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 4 punti Isack Hadjar (Red Bull) 4 punti Carlos Sainz (Williams) 4 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti Esteban Ocon (Haas) 1 punti Alexander Albon (Williams) 1 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 180 punti Scuderia Ferrari HP 100 punti McLaren Mastercard F1 Team 94 punti Oracle Red Bull Racing 30 punti BWT Alpine F1 Team 23 punti TGR Haas F1 Team 18 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 14 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti Atlassian Williams F1 Team 2 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti Aston Martin Aramco F1 Team 0 punti

Formula 1 GP del Canada: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Canada avrà il format Sprint e i suoi orari saranno tutti serali. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta la giornata del sabato mentre la gara sarà in differita. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Montreal.

Venerdì 22 maggio:

18:30-19:30: Prove libere 1

22:30-23:30: Qualifica Sprint (differita TV8 alle 16 di sabato)

Sabato 23 maggio:

18:00-19:00: gara sprint (diretta TV8)

22:00-23:00: Qualifiche (diretta TV8)

Domenica 24 maggio:

22:00-00:00: Gara (differita TV8 alle 23:30)

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FOTO: social formula 1