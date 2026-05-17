Paura al Montmelo, Alex Marquez e Zarco in ospedale: gli aggiornamenti sulle condizioni dei piloti

Brividi a Barcellona: Alex Marquez e Johann Zarco portati in ospedale dopo due terribili incidenti, ecco cosa si sa al momento.

Alex Marquez ha riportato un paio di fratture alla vertebra C7 (da monitorare) ed alla clavicola destra (da operare), mentre per Johann Zarco non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali lesioni. Prima della vittoria di Fabio Di Giannantonio (dolorante) su Joan Mir e Fermin Aldeguer, auto e ambulanze, oltre ai commissari, hanno fatto un'importante comparsa in pista per due incidenti da paura, con altrettante bandiere rosse nel GP Catalunya.

Prima l'improvviso problema tecnico alla KTM di Acosta che ha portato alla terrificante carambola di Alex Marquez, impossibilitato ad evitarlo visto che era proprio dietro, in aperta battaglia per la prima posizione. Bandiera rossa, soccorsi immediati, ripartenza, ed ecco la seconda bandiera rossa per un bruttissimo incidente alla prima curva con protagonisti Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johann Zarco. Il pilota Ducati Gresini e il francese di LCR Honda sono stati evacuati in ambulanza, entrambi sono in ospedale. Di seguito quello che sappiamo al momento.

Paura per Alex Marquez

"È cosciente ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori controlli". È il primo messaggio giunto da Gresini Racing dopo la lunga attesa per soccorrere il vice-campione MotoGP. Il suo botto terrificante ha mozzato il fiato a tutti gli addetti ai lavori ed ai tifosi: la Ducati Gresini #73 che colpisce Acosta, ormai fuori controllo si sposta ad alta velocità verso destra, per poi iniziare la sua paurosa carambola. Pezzi sparsi in pista, pilota a terra, la Ducati è disintegrata, con una ruota che colpisce la moto del povero Fabio Di Giannantonio provocandone la caduta. Bandiera rossa immediata, pronti soccorsi, l'ambulanza che dopo una lunga pausa si muove con Marquez al suo interno, per portarlo in ospedale. L'ultimo aggiornamento da Gresini Racing è questo: "Frattura marginale della vertebra C7, ulteriori accertamenti saranno completati la prossima settimana. Frattura della clavicola destra, verrà stabilizzata con una placca. Oggi verrà operato dall'équipe del Hospital General de Catalunya".

La situazione di Johann Zarco

La prima notizia che arriva da LCR Honda poco dopo la terza partenza è già rassicurante: "È al Centro Medico, non in condizioni critiche. Stiamo aspettando ulteriori test e informazioni più dettagliate". In seguito viene comunicato altro, ovvero che Johann Zarco sta andando in ospedale per controlli alla gamba sinistra, si sospetta la frattura del femore. È stato il secondo momento da brividi: alla seconda ripartenza ecco alla prima curva un "mucchio" che provoca un brutto contatto con paurosa caduta per Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johann Zarco. Quest'ultimo rischia anche di essere investito da una Aprilia Trackhouse, ma è chiaro comunque che è il pilota che ha accusato di più il colpo. Via Sky Sport MotoGP si viene a sapere che inizialmente aveva anche forte dolore al petto, poi passato. Zarco è stato prima portato al Centro Medico, poi il trasferimento in ospedale.